"Если ты на понтах, я не с тобой": Семин – о ресторанах, водке и пафосе

Кто самый быстрый футболист "Спартака", поразивший Италию? Что нужно брать на закуску в ресторанах Европы? Нужно ли одеваться на маркетплейсах? Кто самый стильный тренер России? Это, конечно, Семин, раскрывший, как к восьмидесяти годам выглядеть свежо. РИА Новости Спорт добилось всех ответов, заманив легендарного Юрия Палыча на интервью.

Созвон утром, встреча в обед. Ресторан на Патриках, пшенная каша, круассан и американо с “молочком”… Русско-французские мотивы в еде, пастельные тона в одежде: штаны, свитер, поверх - теплая кофта. Морозный день, но никакого пальто. Когда же Юрий Палыч превратился из советского гражданина в богемного синьора?

"Выиграли, получили деньги и поехали громить "Барселону""

- Почему Патриаршие?

- Это исторический, очень красивый район. Здесь сохранены и отреставрированы старые постройки. Хорошие модные кафешки, готовят великолепно. Ну и живу я тут недалеко. Молодежь здесь интересная, радостная. Гуляют, получают удовольствие. Поэтому мне это местечко нравится.

- Не слишком пафосно здесь?

- Смотря в какой компании находишься. Я, например, сам по себе прихожу сюда. Иной раз с друзьями встретимся. Если видишь кого-то на понтах, не общайся с ними. Я сейчас в том возрасте, когда подпускаю к себе тех, с кем просто приятно. Вообще я старался так всегда по жизни. Есть старые друзья, есть молодые ребята - с ними в теннис играем. А я сейчас хочу освоить падел.

- Спортом часто занимаетесь?

- Два раза в неделю стараюсь, даже в поездках.

- Вы недавно как раз путешествовали.

- Неделю был в Англии. Мне очень интересна АПЛ - самая сильная лига, с самыми дорогими и талантливыми игроками мира. Смотрел матчи “ Арсенала ”, “ Челси ”. Душа тянет туда, ведь мне интересно, как развивается профессия. Я же не должен отстать от развития. Футбол меняется. Я целую вечность в футболе и вот так разом бросить не могу.

- Первую поездку за границу помните?

- Это был 1965 год, московский “ Спартак ”, Израиль. Первый выезд советских команд в эту страну. Играли два матча с их национальной сборной, которые я запомнил на всю жизнь.

- Чем?

- Я же жил в Орле. Потом переехал в Москву. А тут прилетаем - высотные башни, пальмы, теплая погода. У нас-то было холодно. А по игре мы тогда были явно сильнее.

- Сильно Израиль отличался от СССР?

- У нас были большие масштабы, а там - маленькая страна со своим видением жизни. Но для нас все были друзья.

- А как впервые попали в “роскошную” заграницу: Италию, Испанию, помните?

- Первый раз в Италии я тоже был со “Спартаком”. Обыграли "Болонью" на их стадионе - 3:0. За нас тогда играл самый быстрый футболист. После матча выходили газеты с заголовками “Видели много звезд, но такой скорости, как у Рейнгольда, нет ни у кого”. Мы выиграли тот турнир, получили неплохие деньги, а потом опять ждали следующую поездку. Был, помню, еще один яркий турнир в Испании, где московское “ Динамо ” в финале обыграло “Барселону” - 5:1 (на самом деле 5:0 – в воротах "Динамо" играл Лев Яшин, а Семин вышел на замену и забил два мяча – прим. РИА Новости).

- Сейчас достаточно непросто организовать поездку за границу и физически, и финансово. Откуда у вас на это возможности?

- Сейчас недешево и в Сочи съездить. Если брать один сегмент отелей, ресторанов, то на то и выходит. Я работал пятьдесят лет в футболе, в хороших командах. И за границей. Наверное, у меня что-то осталось. Пока есть возможности, будем ездить.

- Как вам опыт тренерства в Новой Зеландии?

- Как опыт - очень хорошо. Но когда у нас в стране стали происходить перемены, я сказал супруге: “Надо возвращаться домой. Иначе мы приедем, а изменения уже произойдут без нас”. Поэтому, когда Советский Союз переставал существовать, мы год проработали за границей и вернулись в свой “ Локомотив ”. Меня там приняли.

- Желания переехать за границу не было?

- А что там делать?

- Многие мечтают о спокойной старости в домике у моря.

- Мне очень нравится в России и в Москве. Такой город, как Москва, сейчас сложно найти. Она вне конкуренции. Номер один по многим показателям: чистоте, красоте, качеству сервиса. Меня знают здесь. А что я там буду делать? Я бы мог дальше работать за границей. Но возвращаться надо домой, туда, где свое. Плюс, у меня не пошел язык. А мое лучшее качество - психология. Важно разговаривать с игроком, искать с ним что-то общее, чтобы помогать развиваться. Надо было учить английский в школе. В Новой Зеландии из-за этого было некомфортно. Эта проблема занижала мой профессиональный уровень.

- В молодости думали о роскоши?

- Я мечтал об одном – о футболе. Я хотел лучше тренироваться, лучше играть. Я никогда не был модником. Но в московском “Спартаке” футболисты хорошо одевались. Особенно Геннадий Логофет. Раньше в Союзе не было джинсов, а они могли за границей купить их. Я ни за чем не гнался. Но придя в такую команду, не мог быть ниже уровнем. Ты же лицо команды. Смотрел на них и пытался соответствовать. Но я по сей день не покупаю дорогие вещи.

- А как подбираете гардероб?

- Выбираю что-то современное, натуральное, удобное. Конечно, я могу себе позволить хорошую одежду. Возможно, это модно. Нюансов не знаю, но вижу, как люди одеваются.

- Вам кто-то помогает подбирать образы?

- Никто. Только супруга может сказать: “Это тебе идет”. А я слушаю. Она же со стороны говорит. Сейчас вот брюки поменялись. Были узкие в моде, сейчас - широкие. Совсем широкие мне не подходят. Берем средние.

- А стоимость одежды вам важна?

- Это надо соизмерять со своими возможностями. Мы совсем дешевое не покупаем, но и слишком дорогое не берем.

- На Wildberries, в общем, не закупаетесь?

- Нет, там я не одеваюсь. Мне интереснее в магазин прийти, неспеша посмотреть, померить. А Wildberries привезли тебе. Раз привезли, вроде надо брать. А толком не померил, не посмотрел.

"Почему бы не выпить рюмку водки?"

- В Германии - пиво, в Италии - вино, в России - водка. Что вам больше по душе?

- Если я в Германии, то надо пить пиво. Оно качественное, традиционное. Они хорошо делают сосисочки, рульку. В Италии, конечно, надо вино. В Англии или Шотландии - виски. А когда в России, надо увеличить разнообразие и почему бы не выпить зимой рюмку водки. Я поддерживаю традиции. У нас водка отличная. Особенно мордовская сейчас. Это бренд. Я знаю, что там очень мощное сельское хозяйство, заводы на высочайшем уровне. Но надо не пить, а выпивать. Удовольствие только тогда, когда делаешь это в определенных количествах, которые позволяют тебе быть веселым, радостным, общаться. А когда перебор, удовольствия не будет ни тебе, ни собеседнику.

- Неужели без алкоголя нельзя быть веселым и общаться?

- Можно. Мы же с вами сейчас общаемся с кофе. Алкоголь вообще не обязательно. Но часто за обедом или ужином такое происходит. Ну почему не выпить одну, две, максимум три рюмки по 50 граммов? Я не вижу здесь никаких проблем.

- А покушать вкусно любите?

- Моя любимая кухня - испанская. В любую харчевню заходишь, там свежие продукты. Рядом море, Атлантика. Морепродукты поймали, сразу дали на стол. Масло там отличное. Рыба, мясо на гриле. В Москве много хороших ресторанов, с изюминкой. Мне нравится простая еда. Главное, чтобы свежая. Навороченные блюда с массой приправ я не люблю.

"Газзаев – это строгость и богатство, а я – простота"

- Простая еда, значит, и добрые друзья. Ваш близкий – Валерий Газзаев. Как вы сошлись, будучи принципиальными соперниками?

- Это старая, юношеская дружба. Когда-то молодой Газзаев прибыл в “Локомотив”. А я уже был капитаном команды. Он был ершистый, с кавказским гонором. Но мы подружились. Он своеобразный человек, но талантливый. В тренерские времена мы ссорились, потому что каждый защищал свою территорию. В спорте сложно разобраться, кто прав, кто виноват. Но мы всю жизнь вместе, нам интересно друг с другом.

- А стиль Валерия Георгиевича вам нравится?

- Ему нравится - и хорошо. Я не обращаю внимания. У нас разные стили. У него строгий и богатый, а у меня простой.

- Вы человек, для которого футбол - вся жизнь. Как вы при таком трепетном отношении к своему делу переживали неудачи?

- Для меня очень сложной была ночь после проигранного матча. Все время думаешь, что не так сделал. А проходили сутки, я отходил. Ориентир у меня был такой: повлиять на руководителей и болельщиков я не могу. Либо они меня любят, либо нет. А они любят тех, у кого есть результат. Так же, как и руководители. Поэтому я всегда ориентировался на то, что мне подвластно.

- И кто же был вам подвластен?

- Игроки. От них зависит результат и моя дальнейшая работа. Руководителям в голову не залезешь, мозги не вставишь. Порой непонятно, почему они кого-то убирают. На колени становиться? Не поможет. Поэтому ориентироваться надо на свою профессию. Вот у меня с игроками всегда были хорошие, честные отношения, я всегда мог говорить им то, что думаю. И они мне так же. Но самое важное - не кубки, медали, а внимание болельщиков. Я пришел в команду, когда на трибунах было 200 человек, “Локомотив” был клубом с самой низкой посещаемостью. И чего я пошел туда? А потому что люди приятные пригласили. И мое самое большое завоевание в том, что команда от первой лиги дошла до самого верха вместе с болельщиками. Теперь за нас переживали не двести человек, а полстраны. Это получалось само собой, нет какого-то рецепта. Но мне никогда не было стыдно перед клубом. Люди по сей день распевают мое имя на трибунах и узнают на улице. Это мое самое сильное завоевание.

- Недавно общались с Игорем Семшовым, он с сожалением вспоминал, что в “Динамо” вам было тяжело с большим количеством иностранцев.

- Тут и моя была ошибка. Руководители набрали большую группу легионеров от одного агента. Они дружили между собой, но не все были качественными. Мне хотелось оставить нужных игроков, а обоз отсечь. Тогда была бы хорошая команда. Но у меня это не получилось.

- Почему?

- Я не смог добиться понимания руководителей, что какие-то игроки не нужны. Группа иностранцев была настолько близка между собой, что я не справился. Увидел тупик, написал заявление и ушел.

Ему тогда надо было вручить "Золотой мяч"

- Семин и стиль – это еще и ваш знаменитый красный петушок, который вы прославили в матчах Лиги чемпионов. Неожиданное решение.

- Шапочка эта неожиданно оказалась у меня в кармане. У нас форма такая была тогда. Мы играли с АЕКом матч Кубка УЕФА, кажется. Проигрываем 1:2. Остаются считанные минуты. Играем мы неплохо, но на стадионе грязь, холодно. Не можем забить и все. И я не знаю, с чего, правой рукой полез в правый карман. Нащупал шапочку. Думаю, надо что-то поменять в своем образе. Я ее надеваю, забили один. Не снимаю, уже жизнь налаживается. Мы забиваем третий, и так эта шапочка стала фартовой. Болельщики это тоже заметили и стали кричать: “Надень шапку!”. Кажется, что она помогла нам. Но на самом деле все решали мои игроки.

- Самый стильный из них, ваших, на поле – Кварацхелия. Один из лидеров лучшего клуба мира.

- Он был в “Локомотиве” - стал лучшим, был в “ Рубине ” - стал лучшим. Пришел в “ Наполи ” - стал лучшим. В "ПСЖ" еще лучше становится. В его таланте много грузинских традиций – гибкость, техника, атака. Но сейчас нельзя только атаковать, это ему в "Наполи" внушал Спалетти. Наверное, Хвича вспомнил, что и Семин ему говорил когда-то: “Нет, милый мой, ты должен не только в атаке, но и в обороне участвовать”. Из последнего мне запомнился матч "ПСЖ" - “Арсенал”. Я не видел, чтобы какой-либо игрок на таком высочайшем уровне провел матч. Хвича был бесподобен. После этого матча ему можно было давать “Золотой мяч”.

- Уезжают многие, но далеко не все становятся успешны в Европе.

- Его главный козырь, за который мы его взяли, - хорошая обводка. Он брал мяч и мог легко пройти одного-двух игроков. Другие качества уступали этому. Но ему было семнадцать, в процессе он становился мощнее. Теперь у него великолепная скорость, невероятная реакция. Это было заложено природой, но не сразу проявлялось. Он принимает мяч и сразу видит, что с ним делать. Другие, принимая мяч, еще какое-то время ищут лучшую ситуацию. Скорость мышления - это очень редкое качество.

- Почему другие наши ребята, уезжая из России, как будто угасают?