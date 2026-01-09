"Если ты на понтах, я не с тобой": Семин – о ресторанах, водке и пафосе

Кто самый быстрый футболист "Спартака", поразивший Италию? Что нужно брать на закуску в ресторанах Европы? Нужно ли одеваться на маркетплейсах? Кто самый стильный тренер России? Это, конечно, Семин, раскрывший, как к восьмидесяти годам выглядеть свежо. РИА Новости Спорт добилось всех ответов, заманив легендарного Юрия Палыча на интервью.
Созвон утром, встреча в обед. Ресторан на Патриках, пшенная каша, круассан и американо с “молочком”… Русско-французские мотивы в еде, пастельные тона в одежде: штаны, свитер, поверх - теплая кофта. Морозный день, но никакого пальто. Когда же Юрий Палыч превратился из советского гражданина в богемного синьора?
"Выиграли, получили деньги и поехали громить "Барселону""
- Почему Патриаршие?
- Это исторический, очень красивый район. Здесь сохранены и отреставрированы старые постройки. Хорошие модные кафешки, готовят великолепно. Ну и живу я тут недалеко. Молодежь здесь интересная, радостная. Гуляют, получают удовольствие. Поэтому мне это местечко нравится.
- Не слишком пафосно здесь?
- Смотря в какой компании находишься. Я, например, сам по себе прихожу сюда. Иной раз с друзьями встретимся. Если видишь кого-то на понтах, не общайся с ними. Я сейчас в том возрасте, когда подпускаю к себе тех, с кем просто приятно. Вообще я старался так всегда по жизни. Есть старые друзья, есть молодые ребята - с ними в теннис играем. А я сейчас хочу освоить падел.
- Спортом часто занимаетесь?
- Два раза в неделю стараюсь, даже в поездках.
- Вы недавно как раз путешествовали.
- Неделю был в Англии. Мне очень интересна АПЛ - самая сильная лига, с самыми дорогими и талантливыми игроками мира. Смотрел матчи “Арсенала”, “Челси”. Душа тянет туда, ведь мне интересно, как развивается профессия. Я же не должен отстать от развития. Футбол меняется. Я целую вечность в футболе и вот так разом бросить не могу.
- Первую поездку за границу помните?
- Это был 1965 год, московский “Спартак”, Израиль. Первый выезд советских команд в эту страну. Играли два матча с их национальной сборной, которые я запомнил на всю жизнь.
- Чем?
- Я же жил в Орле. Потом переехал в Москву. А тут прилетаем - высотные башни, пальмы, теплая погода. У нас-то было холодно. А по игре мы тогда были явно сильнее.
© РИА Новости / Александр Донской | Перейти в медиабанкКоманда московского клуба "Спартак" в 1966 году
Команда московского клуба "Спартак" в 1966 году
- Сильно Израиль отличался от СССР?
- У нас были большие масштабы, а там - маленькая страна со своим видением жизни. Но для нас все были друзья.
- А как впервые попали в “роскошную” заграницу: Италию, Испанию, помните?
- Первый раз в Италии я тоже был со “Спартаком”. Обыграли "Болонью" на их стадионе - 3:0. За нас тогда играл самый быстрый футболист. После матча выходили газеты с заголовками “Видели много звезд, но такой скорости, как у Рейнгольда, нет ни у кого”. Мы выиграли тот турнир, получили неплохие деньги, а потом опять ждали следующую поездку. Был, помню, еще один яркий турнир в Испании, где московское “Динамо” в финале обыграло “Барселону” - 5:1 (на самом деле 5:0 – в воротах "Динамо" играл Лев Яшин, а Семин вышел на замену и забил два мяча – прим. РИА Новости).
- Сейчас достаточно непросто организовать поездку за границу и физически, и финансово. Откуда у вас на это возможности?
- Сейчас недешево и в Сочи съездить. Если брать один сегмент отелей, ресторанов, то на то и выходит. Я работал пятьдесят лет в футболе, в хороших командах. И за границей. Наверное, у меня что-то осталось. Пока есть возможности, будем ездить.
- Как вам опыт тренерства в Новой Зеландии?
- Как опыт - очень хорошо. Но когда у нас в стране стали происходить перемены, я сказал супруге: “Надо возвращаться домой. Иначе мы приедем, а изменения уже произойдут без нас”. Поэтому, когда Советский Союз переставал существовать, мы год проработали за границей и вернулись в свой “Локомотив”. Меня там приняли.
- Желания переехать за границу не было?
- А что там делать?
- Многие мечтают о спокойной старости в домике у моря.
- Мне очень нравится в России и в Москве. Такой город, как Москва, сейчас сложно найти. Она вне конкуренции. Номер один по многим показателям: чистоте, красоте, качеству сервиса. Меня знают здесь. А что я там буду делать? Я бы мог дальше работать за границей. Но возвращаться надо домой, туда, где свое. Плюс, у меня не пошел язык. А мое лучшее качество - психология. Важно разговаривать с игроком, искать с ним что-то общее, чтобы помогать развиваться. Надо было учить английский в школе. В Новой Зеландии из-за этого было некомфортно. Эта проблема занижала мой профессиональный уровень.
- В молодости думали о роскоши?
- Я мечтал об одном – о футболе. Я хотел лучше тренироваться, лучше играть. Я никогда не был модником. Но в московском “Спартаке” футболисты хорошо одевались. Особенно Геннадий Логофет. Раньше в Союзе не было джинсов, а они могли за границей купить их. Я ни за чем не гнался. Но придя в такую команду, не мог быть ниже уровнем. Ты же лицо команды. Смотрел на них и пытался соответствовать. Но я по сей день не покупаю дорогие вещи.
- А как подбираете гардероб?
- Выбираю что-то современное, натуральное, удобное. Конечно, я могу себе позволить хорошую одежду. Возможно, это модно. Нюансов не знаю, но вижу, как люди одеваются.
- Вам кто-то помогает подбирать образы?
- Никто. Только супруга может сказать: “Это тебе идет”. А я слушаю. Она же со стороны говорит. Сейчас вот брюки поменялись. Были узкие в моде, сейчас - широкие. Совсем широкие мне не подходят. Берем средние.
- А стоимость одежды вам важна?
- Это надо соизмерять со своими возможностями. Мы совсем дешевое не покупаем, но и слишком дорогое не берем.
- На Wildberries, в общем, не закупаетесь?
- Нет, там я не одеваюсь. Мне интереснее в магазин прийти, неспеша посмотреть, померить. А Wildberries привезли тебе. Раз привезли, вроде надо брать. А толком не померил, не посмотрел.
"Почему бы не выпить рюмку водки?"
- В Германии - пиво, в Италии - вино, в России - водка. Что вам больше по душе?
- Если я в Германии, то надо пить пиво. Оно качественное, традиционное. Они хорошо делают сосисочки, рульку. В Италии, конечно, надо вино. В Англии или Шотландии - виски. А когда в России, надо увеличить разнообразие и почему бы не выпить зимой рюмку водки. Я поддерживаю традиции. У нас водка отличная. Особенно мордовская сейчас. Это бренд. Я знаю, что там очень мощное сельское хозяйство, заводы на высочайшем уровне. Но надо не пить, а выпивать. Удовольствие только тогда, когда делаешь это в определенных количествах, которые позволяют тебе быть веселым, радостным, общаться. А когда перебор, удовольствия не будет ни тебе, ни собеседнику.
- Неужели без алкоголя нельзя быть веселым и общаться?
- Можно. Мы же с вами сейчас общаемся с кофе. Алкоголь вообще не обязательно. Но часто за обедом или ужином такое происходит. Ну почему не выпить одну, две, максимум три рюмки по 50 граммов? Я не вижу здесь никаких проблем.
- А покушать вкусно любите?
- Моя любимая кухня - испанская. В любую харчевню заходишь, там свежие продукты. Рядом море, Атлантика. Морепродукты поймали, сразу дали на стол. Масло там отличное. Рыба, мясо на гриле. В Москве много хороших ресторанов, с изюминкой. Мне нравится простая еда. Главное, чтобы свежая. Навороченные блюда с массой приправ я не люблю.
"Газзаев – это строгость и богатство, а я – простота"
- Простая еда, значит, и добрые друзья. Ваш близкий – Валерий Газзаев. Как вы сошлись, будучи принципиальными соперниками?
- Это старая, юношеская дружба. Когда-то молодой Газзаев прибыл в “Локомотив”. А я уже был капитаном команды. Он был ершистый, с кавказским гонором. Но мы подружились. Он своеобразный человек, но талантливый. В тренерские времена мы ссорились, потому что каждый защищал свою территорию. В спорте сложно разобраться, кто прав, кто виноват. Но мы всю жизнь вместе, нам интересно друг с другом.
- А стиль Валерия Георгиевича вам нравится?
- Ему нравится - и хорошо. Я не обращаю внимания. У нас разные стили. У него строгий и богатый, а у меня простой.
- Вы человек, для которого футбол - вся жизнь. Как вы при таком трепетном отношении к своему делу переживали неудачи?
- Для меня очень сложной была ночь после проигранного матча. Все время думаешь, что не так сделал. А проходили сутки, я отходил. Ориентир у меня был такой: повлиять на руководителей и болельщиков я не могу. Либо они меня любят, либо нет. А они любят тех, у кого есть результат. Так же, как и руководители. Поэтому я всегда ориентировался на то, что мне подвластно.
- И кто же был вам подвластен?
- Игроки. От них зависит результат и моя дальнейшая работа. Руководителям в голову не залезешь, мозги не вставишь. Порой непонятно, почему они кого-то убирают. На колени становиться? Не поможет. Поэтому ориентироваться надо на свою профессию. Вот у меня с игроками всегда были хорошие, честные отношения, я всегда мог говорить им то, что думаю. И они мне так же. Но самое важное - не кубки, медали, а внимание болельщиков. Я пришел в команду, когда на трибунах было 200 человек, “Локомотив” был клубом с самой низкой посещаемостью. И чего я пошел туда? А потому что люди приятные пригласили. И мое самое большое завоевание в том, что команда от первой лиги дошла до самого верха вместе с болельщиками. Теперь за нас переживали не двести человек, а полстраны. Это получалось само собой, нет какого-то рецепта. Но мне никогда не было стыдно перед клубом. Люди по сей день распевают мое имя на трибунах и узнают на улице. Это мое самое сильное завоевание.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин приветствует болельщиков после окончания матча 1/2 финала Кубка России по футболу между ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону) и ФК "Локомотив" (Москва).
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин приветствует болельщиков после окончания матча 1/2 финала Кубка России по футболу между ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону) и ФК "Локомотив" (Москва).
- Недавно общались с Игорем Семшовым, он с сожалением вспоминал, что в “Динамо” вам было тяжело с большим количеством иностранцев.
- Тут и моя была ошибка. Руководители набрали большую группу легионеров от одного агента. Они дружили между собой, но не все были качественными. Мне хотелось оставить нужных игроков, а обоз отсечь. Тогда была бы хорошая команда. Но у меня это не получилось.
- Почему?
- Я не смог добиться понимания руководителей, что какие-то игроки не нужны. Группа иностранцев была настолько близка между собой, что я не справился. Увидел тупик, написал заявление и ушел.
Ему тогда надо было вручить "Золотой мяч"
- Семин и стиль – это еще и ваш знаменитый красный петушок, который вы прославили в матчах Лиги чемпионов. Неожиданное решение.
- Шапочка эта неожиданно оказалась у меня в кармане. У нас форма такая была тогда. Мы играли с АЕКом матч Кубка УЕФА, кажется. Проигрываем 1:2. Остаются считанные минуты. Играем мы неплохо, но на стадионе грязь, холодно. Не можем забить и все. И я не знаю, с чего, правой рукой полез в правый карман. Нащупал шапочку. Думаю, надо что-то поменять в своем образе. Я ее надеваю, забили один. Не снимаю, уже жизнь налаживается. Мы забиваем третий, и так эта шапочка стала фартовой. Болельщики это тоже заметили и стали кричать: “Надень шапку!”. Кажется, что она помогла нам. Но на самом деле все решали мои игроки.
- Самый стильный из них, ваших, на поле – Кварацхелия. Один из лидеров лучшего клуба мира.
- Он был в “Локомотиве” - стал лучшим, был в “Рубине” - стал лучшим. Пришел в “Наполи” - стал лучшим. В "ПСЖ" еще лучше становится. В его таланте много грузинских традиций – гибкость, техника, атака. Но сейчас нельзя только атаковать, это ему в "Наполи" внушал Спалетти. Наверное, Хвича вспомнил, что и Семин ему говорил когда-то: “Нет, милый мой, ты должен не только в атаке, но и в обороне участвовать”. Из последнего мне запомнился матч "ПСЖ" - “Арсенал”. Я не видел, чтобы какой-либо игрок на таком высочайшем уровне провел матч. Хвича был бесподобен. После этого матча ему можно было давать “Золотой мяч”.
- Уезжают многие, но далеко не все становятся успешны в Европе.
- Его главный козырь, за который мы его взяли, - хорошая обводка. Он брал мяч и мог легко пройти одного-двух игроков. Другие качества уступали этому. Но ему было семнадцать, в процессе он становился мощнее. Теперь у него великолепная скорость, невероятная реакция. Это было заложено природой, но не сразу проявлялось. Он принимает мяч и сразу видит, что с ним делать. Другие, принимая мяч, еще какое-то время ищут лучшую ситуацию. Скорость мышления - это очень редкое качество.
- Почему другие наши ребята, уезжая из России, как будто угасают?
- Талант не такой явный, наверное. Но к нему требуется трудолюбие, терпение, и неимоверный порыв души с желанием стать лучшим. За счет этой тяжелейшей работы и качеств Хвича может конкурировать со звездами. Захарян, мне кажется, не выдерживает этого каждодневного напряжения и стресса. Конкуренция ведь не только в матче, а и на тренировках. У тебя хотят отобрать твое место и утром, и вечером. Но Хвича из тех, кто так просто свое не отдаст. А у Захаряна в Испании по три человека на позицию. На мой взгляд, наши юноши, подписав контракт, думают, что жизнь удалась. Но на самом деле это только начало испытаний. 10-12 лет изнурительной борьбы. Вот Хвича борется. Как выдержать такое напряжение в “Наполи”, выдерживать его в ПСЖ? У наших игроков этого понимания нет. У Хвичи есть. Мне было жаль, когда он переходил из “Наполи”. Его там боготворили. Во всех бедных кварталах его портреты, майки. От этих людей сложно уйти. Они впервые взяли чемпионство после Марадоны. Хвича не хуже него играл. Представляете? А вы у меня про стиль спрашиваете…
"Червонец есть — миллион не нужен": Семшов — о том, на что живет футболист
21 октября 2025, 15:10