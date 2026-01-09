https://ria.ru/20260109/semeno-2066988361.html
"Манчестер Сити" объявил о трансфере лучшего бомбардира "Борнмута"
"Манчестер Сити" объявил о трансфере лучшего бомбардира "Борнмута" - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
"Манчестер Сити" объявил о трансфере лучшего бомбардира "Борнмута"
Ганский футболист Антуан Семеньо перешел в "Манчестер Сити", сообщается на сайте команды из Манчестера. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
2026-01-09T12:29:00+03:00
2026-01-09T12:29:00+03:00
2026-01-09T12:29:00+03:00
футбол
борнмут
манчестер сити
английская премьер-лига (апл)
трансферы в апл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066987945_0:178:1080:786_1920x0_80_0_0_281f073914e63a831640fa8002e8cb62.jpg
https://ria.ru/20260109/zherson-2066943772.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066987945_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_b80191eca7b71c4b176860476bed012a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борнмут, манчестер сити, английская премьер-лига (апл), трансферы в апл
Футбол, Борнмут, Манчестер Сити, Английская премьер-лига (АПЛ), Трансферы в АПЛ
"Манчестер Сити" объявил о трансфере лучшего бомбардира "Борнмута"
Лучший бомбардир "Борнмута" в сезоне Семеньо перешел в "Манчестер Сити"