"Манчестер Сити" объявил о трансфере лучшего бомбардира "Борнмута"
Футбол
 
12:29 09.01.2026
"Манчестер Сити" объявил о трансфере лучшего бомбардира "Борнмута"
"Манчестер Сити" объявил о трансфере лучшего бомбардира "Борнмута"
Ганский футболист Антуан Семеньо перешел в "Манчестер Сити", сообщается на сайте команды из Манчестера. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
"Манчестер Сити" объявил о трансфере лучшего бомбардира "Борнмута"

Лучший бомбардир "Борнмута" в сезоне Семеньо перешел в "Манчестер Сити"

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ганский футболист Антуан Семеньо перешел в "Манчестер Сити", сообщается на сайте команды из Манчестера.
Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до лета 2031 года.
По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составляет 75 миллионов евро, что является крупнейшей продажей в истории "Борнмута".
Семеньо с 10 голами в 20 матчах был лучшим бомбардиром "Борнмута" в текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). Всего за команду он забил 32 гола в 110 матчах. Семеньо также представлял английские "Бристоль", "Бат Сити", "Ньюпорт Каунти" и "Сандерленд". За сборную Ганы у него три гола в 32 матчах.
