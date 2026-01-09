"Сбер" предупредил россиян об угрозе дипфейков

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Сбер" ежедневно выявляет тысячи аккаунтов с дипфейками публичных личностей, а также руководителей компаний для рассылки по их сотрудникам - эта схема называется "фейк-босс", рассказал в интервью с РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.