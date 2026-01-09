Иран обвинил США и Израиль в организации беспорядков

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил Соединенные Штаты и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.
"События последних дней начинались с протеста, однако под контролем и при планировании сионистского врага переросли в подрыв безопасности. Заявления Трампа в последние дни также говорят о совместном планировании этих двух режимов, которые подрывают безопасность жизни иранской нации", — сказано в заявлении ведомства, опубликованном госагентством IRIB.
Силы безопасности и судебные власти, как отмечается, больше не пойдут на компромисс с участниками протестов и беспорядков.
Накануне в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви — потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях с ущербом частной собственности и городской инфраструктуре. Однако иранское агентство Fars утверждало, что выступления носили "ограниченный" характер. Тогда же в стране перестал работать интернет, а СМИ не публиковали новости несколько часов. Верховый лидер аятолла Али Хаменеи назвал участников беспорядков "горсткой вандалов", начавших громить свою же собственность.
Протесты начались в конце декабря из-за девальвации местной валюты. Главным поводом стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Глава Центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку, его пост занял Абдольнасер Хеммати.
Местами акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в стране. Сообщалось о жертвах со стороны как силовиков, так и участников волнений.
Как передавало агентство Tasnim, только в четверг во время беспорядков погибли два офицера Корпуса стражей исламской революции.
Иран переживает период высокого уровня инфляции. Риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. До выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.