22:53 09.01.2026
Румыния проголосовала за соглашение с Меркосур
Румыния проголосовала за соглашение с Меркосур
в мире
румыния
аргентина
бразилия
никушор дан
антониу кошта
евросовет
меркосур
в мире, румыния, аргентина, бразилия, никушор дан, антониу кошта, евросовет, меркосур
В мире, Румыния, Аргентина, Бразилия, Никушор Дан, Антониу Кошта, Евросовет, Меркосур
© Flickr / miss_unafraidФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Флаг Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 янв - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что Бухарест проголосовал за соглашение с Меркосур, при этом входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия обвинила румынский МИД в предательстве.
Ранее в пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что государства-члены Европейского союза утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами Меркосур.
Бельгийские фермеры блокируют автомагистраль в знак протеста против соглашения по Меркосур. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Бельгии фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с Меркосур
Вчера, 12:05
«
"Румыния проголосовала за торговое соглашение между Европейским союзом и государствами Меркосур, в состав которого входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Благодаря этому соглашению... Румыния, таким образом, получит возможность экспортировать продукцию, освобожденную от высоких таможенных пошлин, которые применялись до сих пор", - написал Дан на своей странице в соцсети Facebook*.
Он утверждает, что Румыния сможет выгодно экспортировать транспортное оборудование, особенно автомобильные компоненты, механические и электрические устройства и приборы, металлопродукция и текстиль. Также соглашение приведет к увеличению экспорта услуг из Румынии в страны Меркосур и расширит доступ страны к критически важным сырьевым материалам.
При этом входящая в правящую коалицию Румынии Социал-демократическая партия подвергла соглашение критике и заявила, что будет использовать все рычаги и все существующие процедуры на уровне Европейского парламента для внесения поправок в документ.
"Это решение представляет собой акт предательства интересов румынских фермеров. Мы не можем обеспечить честную конкуренцию на европейском рынке, если будем принимать импорт продукции, произведенной без ограничений, налагаемых на европейских фермеров", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Социал-демократической партии.
Протестующие жгут шины во время демонстрации европейских фермеров - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Совет ЕС одобрил спорное соглашение с Меркосур, заявила ассоциация фермеров
Вчера, 18:36
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В ЕС завершилось голосование о соглашении с Меркосур
Вчера, 19:27
 
