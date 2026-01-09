Румыния проголосовала за соглашение с Меркосур

КИШИНЕВ, 9 янв - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что Бухарест проголосовал за соглашение с Меркосур, при этом входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия обвинила румынский МИД в предательстве.

Ранее в пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что государства-члены Европейского союза утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами Меркосур.

« Бразилия, Парагвай и "Румыния проголосовала за торговое соглашение между Европейским союзом и государствами Меркосур, в состав которого входят Аргентина Уругвай . Благодаря этому соглашению... Румыния , таким образом, получит возможность экспортировать продукцию, освобожденную от высоких таможенных пошлин, которые применялись до сих пор", - написал Дан на своей странице в соцсети Facebook*.

Он утверждает, что Румыния сможет выгодно экспортировать транспортное оборудование, особенно автомобильные компоненты, механические и электрические устройства и приборы, металлопродукция и текстиль. Также соглашение приведет к увеличению экспорта услуг из Румынии в страны Меркосур и расширит доступ страны к критически важным сырьевым материалам.

При этом входящая в правящую коалицию Румынии Социал-демократическая партия подвергла соглашение критике и заявила, что будет использовать все рычаги и все существующие процедуры на уровне Европейского парламента для внесения поправок в документ.

"Это решение представляет собой акт предательства интересов румынских фермеров. Мы не можем обеспечить честную конкуренцию на европейском рынке, если будем принимать импорт продукции, произведенной без ограничений, налагаемых на европейских фермеров", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Социал-демократической партии.

В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки

Меркосур - общий рынок стран Южной Америки , объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию . Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.