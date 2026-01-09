https://ria.ru/20260109/rostov-2067052899.html
В Ростовской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 09.01.2026
ростовская область
россия
