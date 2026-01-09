Опрос показал, сколько россиян планируют купить машину в ближайший год

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Каждый пятый россиянин планирует покупку машины в ближайший год, при этом у большинства личный транспорт уже есть, а 4% купили машину в минувшем году, говорится в исследовании МТС AdTech, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

"Каждый пятый россиянин (19%) планирует купить автомобиль в ближайший год, демонстрируя высокий покупательский оптимизм и спрос... При этом у большинства россиян (52%) уже есть личный транспорт, купленный ранее, а в 2025 году покупку совершили 4% опрошенных", - говорится в исследовании, проведенном среди двух тысяч россиян старше 18 лет.

Уточняется, что только 4% не планируют покупать машину вовсе, а 22% респондентов откладывают это до "улучшения ситуации".

Наибольшее количество желающих в ближайший год обзавестись автомобилем наблюдается в Уральском и Дальневосточном Федеральных округах (по 23%). А больше всего людей, не планирующих покупку, проживает в Центральном и Сибирском Федеральных округах (по 5%).