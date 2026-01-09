https://ria.ru/20260109/rossijanin-2066963572.html
Опрос показал, сколько россиян планируют купить машину в ближайший год
Опрос показал, сколько россиян планируют купить машину в ближайший год
Каждый пятый россиянин планирует покупку машины в ближайший год, при этом у большинства личный транспорт уже есть, а 4% купили машину в минувшем году, говорится РИА Новости, 09.01.2026
МТС AdTech: каждый пятый россиянин планирует купить машину в ближайший год
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Каждый пятый россиянин планирует покупку машины в ближайший год, при этом у большинства личный транспорт уже есть, а 4% купили машину в минувшем году, говорится в исследовании МТС AdTech, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Каждый пятый россиянин (19%) планирует купить автомобиль в ближайший год, демонстрируя высокий покупательский оптимизм и спрос... При этом у большинства россиян (52%) уже есть личный транспорт, купленный ранее, а в 2025 году покупку совершили 4% опрошенных", - говорится в исследовании, проведенном среди двух тысяч россиян старше 18 лет.
Уточняется, что только 4% не планируют покупать машину вовсе, а 22% респондентов откладывают это до "улучшения ситуации".
Наибольшее количество желающих в ближайший год обзавестись автомобилем наблюдается в Уральском
и Дальневосточном Федеральных округах (по 23%). А больше всего людей, не планирующих покупку, проживает в Центральном и Сибирском Федеральных округах (по 5%).
"Также в ходе опроса МТС
AdTech изучил ситуацию с водительскими удостоверениями. Уже имеет водительские права каждый второй россиянин (50%), из них 3% получили права в 2025 году, а планируют их получить - 22%. При этом тех, кто не планирует получать права вовсе, насчитывается 28%", - отмечается в исследовании.