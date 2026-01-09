МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Россия по итогам 2025 года сократила экспорт газа в Евросоюз до 37,99 миллиарда кубометров, опустившись на четвертое место среди крупнейших поставщиков газа объединению, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.

Так, Евросоюз по итогам 2025 года импортировал 313,6 миллиарда кубометров газа, из которых 37,99 миллиарда были куплены у России. Это почти на треть меньше, чем в 2024 году (54,5 миллиарда кубометров). В результате доля России на местном рынке за год снизилась до 12,1% с 18,3%.

Больше всего газа в прошлом году ЕС приобрел у Норвегии – 97,1 миллиарда кубометров против 99,1 миллиарда годом ранее. На страну пришлось 31% всего импортированного ЕС газа против 33,2% годом ранее. На втором месте расположились США с 82,9 миллиарда кубометров, что на 61,4% больше, чем год назад. Доля Штатов в результате выросла за год до 26,4% с 17,2%.

Также заметные объемы газа Евросоюз закупал в прошлом году у Алжира - 38,6 миллиарда кубометров (-6,6% за год), Великобритании - 14,1 миллиарда (+10,6%), Азербайджана - 12,3 миллиарда (-2,5%) и Ливии - 981 миллион (-31,8%).