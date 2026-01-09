Рейтинг@Mail.ru
Россия по итогам 2025 года сократила экспорт газа в Евросоюз
16:34 09.01.2026 (обновлено: 19:00 09.01.2026)
Россия по итогам 2025 года сократила экспорт газа в Евросоюз
экономика, россия, норвегия, сша, евросоюз
Экономика, Россия, Норвегия, США, Евросоюз
Россия по итогам 2025 года сократила экспорт газа в Евросоюз

Россия в 2025 году опустилась на четвертое место среди поставщиков газа в ЕС

© РИА Новости / Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Россия по итогам 2025 года сократила экспорт газа в Евросоюз до 37,99 миллиарда кубометров, опустившись на четвертое место среди крупнейших поставщиков газа объединению, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
Так, Евросоюз по итогам 2025 года импортировал 313,6 миллиарда кубометров газа, из которых 37,99 миллиарда были куплены у России. Это почти на треть меньше, чем в 2024 году (54,5 миллиарда кубометров). В результате доля России на местном рынке за год снизилась до 12,1% с 18,3%.
Участок магистрального газопровода, архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США готовы удвоить экспорт газа в Европу, сообщил глава Минэнерго
7 января, 17:23
Больше всего газа в прошлом году ЕС приобрел у Норвегии – 97,1 миллиарда кубометров против 99,1 миллиарда годом ранее. На страну пришлось 31% всего импортированного ЕС газа против 33,2% годом ранее. На втором месте расположились США с 82,9 миллиарда кубометров, что на 61,4% больше, чем год назад. Доля Штатов в результате выросла за год до 26,4% с 17,2%.
Также заметные объемы газа Евросоюз закупал в прошлом году у Алжира - 38,6 миллиарда кубометров (-6,6% за год), Великобритании - 14,1 миллиарда (+10,6%), Азербайджана - 12,3 миллиарда (-2,5%) и Ливии - 981 миллион (-31,8%).
Больше всего ЕС в прошлом году импортировал трубопроводный газ - 169,9 миллиарда кубометров, а СПГ - на 143,7 миллиарда.
Морская нефтеперерабатывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Эксперт назвал условия развития добычи нефти и газа в Арктике
Вчера, 02:28
 
