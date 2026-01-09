Рейтинг@Mail.ru
В России увеличили штрафы за навязывание допуслуг - РИА Новости, 09.01.2026
11:21 09.01.2026
В России увеличили штрафы за навязывание допуслуг
В России увеличили штрафы за навязывание допуслуг
Закон об увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг вступил в силу в России с 9 января, сообщает пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 09.01.2026
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
© iStock.com / Drazen ZigicМужчина возле банкомата
Мужчина возле банкомата. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Закон об увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг вступил в силу в России с 9 января, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Вступили в силу изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые направлены на дополнительную защиту прав граждан. Норма, инициированная депутатами Государственной Думы, начала действовать сегодня, 9 января", - сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в соответствии с изменениями в статью 14.8 КоАП РФ ("Нарушение иных прав потребителей") с 9 января увеличены штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату. Теперь ответственность за такие правонарушения составит: для должностных лиц - до 150 тысяч рублей; для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.
"В последние годы наблюдался рост случаев навязывания людям товаров и услуг за дополнительную плату: в 2022 году - 782 случая, в 2023 - 3 179, в 2024 - 4 132. Жалоб граждан меньше не стало", – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, чаще всего с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг.
"В апреле 2025 года установили законодательный запрет на навязывание платных дополнительных товаров и услуг. Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов. Необходимо сделать все, чтобы оградить людей от излишних, ненужных трат", - добавил Володин.
Также уже действуют нормы, которые усилили ответственность для операторов связи и банков за нарушение требования законодательства. Как пояснял Володин, Банк России теперь вправе в подобном случае взыскать с кредитной организации штраф в размере до 1% размера ее капитала, но не менее 1 миллиона рублей.
С 1 января также установлено, что реклама услуг, связанных с процедурой банкротства, не должна содержать гарантии или обещания освободить гражданина от денежных обязательств или призыв их не исполнять. Кроме того, в ней обязаны упоминать о негативных последствиях банкротства.
Председатель Госдумы отмечал, что зачастую организации, предлагая услуги по банкротству, сознательно вводят граждан в заблуждение, обещают быстрое списание всех долгов, а про негативные последствия таких процедур умалчивают. По его словам, в результате люди вынуждены нести дополнительные расходы и бремя ограничений в правах, о которых и не предполагали.
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
