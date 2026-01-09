Рейтинг@Mail.ru
В России ужесточили наказание за нарушение правил перевозки детей - РИА Новости, 09.01.2026
10:26 09.01.2026
В России ужесточили наказание за нарушение правил перевозки детей
В России ужесточили наказание за нарушение правил перевозки детей - РИА Новости, 09.01.2026
В России ужесточили наказание за нарушение правил перевозки детей
Административная ответственность за нарушение правил безопасности при перевозке детей усилена с 9 января 2026 года, сообщается на сайте Госавтоинспекции России. РИА Новости, 09.01.2026
россия, гибдд мвд рф, гаи, авто
Россия, ГИБДД МВД РФ, ГАИ, Авто
В России ужесточили наказание за нарушение правил перевозки детей

ГАИ напомнила об увеличении штрафа за небезопасную перевозку детей с 9 января

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт проката детских автокресел
Пункт проката детских автокресел - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пункт проката детских автокресел. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Административная ответственность за нарушение правил безопасности при перевозке детей усилена с 9 января 2026 года, сообщается на сайте Госавтоинспекции России.
"Сегодня вступают в силу положения Федерального закона от 29 декабря 2025 года № 525-ФЗ "О внесении изменений в статью 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". Указанным Федеральным законом усиливается административная ответственность за нарушения правил безопасности при перевозке детей", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что изменения внесены в часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ, в частности, с сегодняшнего дня нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5 тысяч рублей, ранее размер данного штрафа составлял 3 тысячи рублей. Как добавили в ГАИ, увеличился размер штрафа и для должностных лиц – с 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, а также на юрлиц – со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.
"Необходимо отметить, что те перевозчики, кто осуществляет данную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, как и прежде несут административную ответственность наравне с юридическими лицами", - добавили в ведомстве.
Кроме того, в ведомстве добавили, что физлица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", совершающие административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ, несут ответственность как должностные лица в случае, если такое правонарушение совершено в процессе осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
"Учитывая, что рассматриваемый Федеральный закон подписан Президентом Российской Федерации 29 декабря 2025 года и в тот же день официально опубликован, все указанные изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, то есть сегодня – 9 января 2026 года", - заключили в ГАИ.
РоссияГИБДД МВД РФГАИАвто
 
 
