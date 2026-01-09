Список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров расширили

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Некоторые полупроводниковые материалы и синтетические кристаллы, используемые в оптоэлектронике, в том числе для создания светодиодов и лазерных систем, запретили вывозить из России в недружественные страны, выяснило РИА Новости.

Согласно документу правительства, с которым ознакомилось агентство, перечень товаров двойного назначения, в отношении которых вводится запрет на вывоз, был расширен.

В него внесли ряд материалов: ниобат лития, теллурид цинка, гадолиний-галлиевый гранат, арсенид галлия и фосфид галлия. Кроме того, в список запрещенных к вывозу попали обработанные и необработанные кварцевые пластины и полированные призмы из оксида теллура.

Этот запрет не распространяется на товары, вывозимые из страны для обеспечения деятельности воинских формирований России , находящихся на территориях иностранных государств, а также деятельности водных судов, сооружений и установок, в отношении которых РФ обладает исключительной юрисдикцией.