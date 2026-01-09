Рейтинг@Mail.ru
Список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров расширили
02:54 09.01.2026
Список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров расширили
Список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров расширили
россия, австралия, великобритания, экономика
Россия, Австралия, Великобритания, Экономика
Список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров расширили

РИА Новости: Россия запретила вывозить некоторые полупроводниковые материалы

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Работа за компьютером
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Некоторые полупроводниковые материалы и синтетические кристаллы, используемые в оптоэлектронике, в том числе для создания светодиодов и лазерных систем, запретили вывозить из России в недружественные страны, выяснило РИА Новости.
В соответствии с постановлением от 2022 года, к иностранным государствам, в которые запрещен вывоз отдельных видов товаров, относятся Австралия, Великобритания, страны Евросоюза, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, США, Украина, Швейцария, Япония и ряд других.
Согласно документу правительства, с которым ознакомилось агентство, перечень товаров двойного назначения, в отношении которых вводится запрет на вывоз, был расширен.
В него внесли ряд материалов: ниобат лития, теллурид цинка, гадолиний-галлиевый гранат, арсенид галлия и фосфид галлия. Кроме того, в список запрещенных к вывозу попали обработанные и необработанные кварцевые пластины и полированные призмы из оксида теллура.
Этот запрет не распространяется на товары, вывозимые из страны для обеспечения деятельности воинских формирований России, находящихся на территориях иностранных государств, а также деятельности водных судов, сооружений и установок, в отношении которых РФ обладает исключительной юрисдикцией.
Также запрет не действует еще в ряде случаев, в том числе на товары, вывозимые для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.
Россия, Австралия, Великобритания, Экономика
 
 
