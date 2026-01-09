https://ria.ru/20260109/rosseti-2066968278.html
В Белгородской области восстанавливают электроснабжение после удара ВСУ
В Белгородской области восстанавливают электроснабжение после удара ВСУ - РИА Новости, 09.01.2026
В Белгородской области восстанавливают электроснабжение после удара ВСУ
Специалисты компании "Россети" восстанавливают электроснабжение в Белгородской области, нарушенное в результате ракетного удара ВСУ по объектам инфраструктуры в РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T09:37:00+03:00
2026-01-09T09:37:00+03:00
2026-01-09T09:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россети
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, россети, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россети, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области восстанавливают электроснабжение после удара ВСУ
"Россети" восстанавливают электроснабжение в Белгородской области