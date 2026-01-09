Автомобили, занесенные снегом, на улице в Москве

"Россети" рассказали об устранении последствий мощного снегопада в регионах

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Энергетики устраняют последствия мощного снегопада, который привел к перебоям с электроснабжением в европейской части России, сообщили в "Россетях".

"В связи с прохождением активного атмосферного фронта, сопровождающегося интенсивными снегопадами, ледяными дождями и порывистым ветром, специалисты "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" ведут восстановительные работы на объектах электросетевого комплекса", — говорится в заявлении.

Как уточнили в компании, наиболее сложная обстановка сохраняется в Тверской, Тульской, Орловской, Калужской, Владимирской, Брянской, Рязанской и Смоленской областях . Там выявили локальные технологические нарушения, связанные с падением деревьев и повышенной нагрузкой на линии электропередачи из-за снега.

К устранению последствий непогоды привлекли 769 бригад в составе 2562 специалистов, а также задействовали 1008 единиц специальной и высокопроходимой техники.

Отмечается, что работы координируют оперативные штабы, они идут круглосуточно, в том числе в труднодоступных и лесоболотных районах. При необходимости к восстановлению привлекают дополнительные силы и мобильные бригады из других подразделений.