"Россети" рассказали об устранении последствий мощного снегопада в регионах - РИА Новости, 09.01.2026
13:13 09.01.2026 (обновлено: 23:25 09.01.2026)
"Россети" рассказали об устранении последствий мощного снегопада в регионах
Энергетики устраняют последствия мощного снегопада, который привел к перебоям с электроснабжением в европейской части России, сообщили в "Россетях".
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Энергетики устраняют последствия мощного снегопада, который привел к перебоям с электроснабжением в европейской части России, сообщили в "Россетях".
"В связи с прохождением активного атмосферного фронта, сопровождающегося интенсивными снегопадами, ледяными дождями и порывистым ветром, специалисты "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" ведут восстановительные работы на объектах электросетевого комплекса", — говорится в заявлении.
Как уточнили в компании, наиболее сложная обстановка сохраняется в Тверской, Тульской, Орловской, Калужской, Владимирской, Брянской, Рязанской и Смоленской областях. Там выявили локальные технологические нарушения, связанные с падением деревьев и повышенной нагрузкой на линии электропередачи из-за снега.
К устранению последствий непогоды привлекли 769 бригад в составе 2562 специалистов, а также задействовали 1008 единиц специальной и высокопроходимой техники.
Отмечается, что работы координируют оперативные штабы, они идут круглосуточно, в том числе в труднодоступных и лесоболотных районах. При необходимости к восстановлению привлекают дополнительные силы и мобильные бригады из других подразделений.
Энергетики постоянно взаимодействуют с органами исполнительной власти субъектов и подразделениями МЧС. В приоритете — восстановление электроснабжения социально значимых объектов, добавили в "Россетях".
