В Венесуэле заявили, что Родригес пока не планирует зарубежных поездок
В Венесуэле заявили, что Родригес пока не планирует зарубежных поездок - РИА Новости, 09.01.2026
В Венесуэле заявили, что Родригес пока не планирует зарубежных поездок
И. о. президента Венесуэлы Дельси Родригес в ближайшее время не планирует зарубежных поездок, сообщил вице-президент по коммуникациям Альфред Насарет Няньес. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T21:45:00+03:00
2026-01-09T21:45:00+03:00
2026-01-09T21:52:00+03:00
В Венесуэле заявили, что Родригес пока не планирует зарубежных поездок
Няньес заявил, что Родригес не планирует зарубежных поездок в ближайшее время