В московских аэропортах отменили более 25 рейсов
В аэропортах московского региона на фоне сложных метеоусловий отменено 28 рейсов, более 50 рейсов задержано более чем на два часа, следует из сообщения... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T19:51:00+03:00
В московских аэропортах отменили более 25 рейсов
Ространснадзор: в московских аэропортах отменили 28 рейсов и более 50 задержали