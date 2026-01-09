В московских аэропортах отменили более 25 рейсов

«

"Данные по рейсам: "Домодедово": отменено - четыре, задержано (более двух часов) - 12, на запасные аэродромы - ноль; "Внуково": отменено 24, задержано (более двух часов) - 26, на запасные аэродромы - ноль; "Шереметьево": отменено - ноль, задержано (более двух часов) - 18, на запасные аэродромы - два; "Жуковский": отменено - ноль, задержано (более двух часов) - один, на запасные аэродромы - ноль", - говорится в сообщении.