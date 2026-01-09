Рейтинг@Mail.ru
19:51 09.01.2026 (обновлено: 22:30 09.01.2026)
В московских аэропортах отменили более 25 рейсов
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), москва, погода, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Москва, Погода, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамолеты в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Самолеты в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В аэропортах московского региона на фоне сложных метеоусловий отменено 28 рейсов, более 50 рейсов задержано более чем на два часа, следует из сообщения Ространснадзора.
"Данные по рейсам: "Домодедово": отменено - четыре, задержано (более двух часов) - 12, на запасные аэродромы - ноль; "Внуково": отменено 24, задержано (более двух часов) - 26, на запасные аэродромы - ноль; "Шереметьево": отменено - ноль, задержано (более двух часов) - 18, на запасные аэродромы - два; "Жуковский": отменено - ноль, задержано (более двух часов) - один, на запасные аэродромы - ноль", - говорится в сообщении.
Инспекторы непрерывно дежурят во всех аэропортах московского авиационного узла, отслеживая обстановку в сложных метеоусловиях. В Ространснадзоре отметили, что в терминалах нет массовых скоплений пассажиров.
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Синоптики спрогнозировали ослабление снегопада в Москве
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)МоскваПогодаДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)
 
 
