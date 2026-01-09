В аэропортах в Московском регионе задержаны более 40 рейсов

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более 40 рейсов было задержано в аэропортах московского региона по данным на 13.00 мск, 14 рейсов отменили на фоне снегопада, сообщил Минтранс РФ.

"По данным на 13.00 по мск в аэропортах московского региона было отменено на прилет и вылет суммарно 14 рейсов, задержано на срок более двух часов 48 рейсов. Уходов самолетов на запасные аэродромы нет", - говорится в сообщении министерства.