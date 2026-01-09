https://ria.ru/20260109/reysy-2066996511.html
В аэропортах в Московском регионе задержаны более 40 рейсов
В аэропортах в Московском регионе задержаны более 40 рейсов
Более 40 рейсов было задержано в аэропортах московского региона по данным на 13.00 мск, 14 рейсов отменили на фоне снегопада, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 09.01.2026
россия
происшествия
