13:46 09.01.2026 (обновлено: 13:48 09.01.2026)
В аэропортах в Московском регионе задержаны более 40 рейсов
В аэропортах в Московском регионе задержаны более 40 рейсов
В аэропортах в Московском регионе из-за непогоды задержаны более 40 рейсов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСнегопад в аэропорту "Внуково"
Снегопад в аэропорту "Внуково". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более 40 рейсов было задержано в аэропортах московского региона по данным на 13.00 мск, 14 рейсов отменили на фоне снегопада, сообщил Минтранс РФ.
"По данным на 13.00 по мск в аэропортах московского региона было отменено на прилет и вылет суммарно 14 рейсов, задержано на срок более двух часов 48 рейсов. Уходов самолетов на запасные аэродромы нет", - говорится в сообщении министерства.
"Россети" рассказали об устранении последствий мощного снегопада в регионах
