Папа римский осудил "дипломатию, основанную на силе"
Папа римский осудил "дипломатию, основанную на силе" - РИА Новости, 09.01.2026
Папа римский осудил "дипломатию, основанную на силе"
Папа Римский Лев XIV, принимая на аудиенции представителей дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле, осудил "дипломатию, основанную на... РИА Новости, 09.01.2026
Папа римский осудил "дипломатию, основанную на силе"
Папа римский Лев XIV осудил основанную на силе дипломатию
ВАТИКАН, 9 янв - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV, принимая на аудиенции представителей дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле, осудил "дипломатию, основанную на силе".
"В наше время слабость многосторонности вызывает особую озабоченность на международном уровне. Дипломатия, которая способствует диалогу и стремится к консенсусу между всеми сторонами, заменяется дипломатией, основанной на силе, как со стороны отдельных лиц, так и групп союзников. Война снова в моде, и рвение к войне распространяется", - заявил понтифик, обращаясь к послам при Ватикане
По словам Льва XIV, полностью подорван послевоенный принцип, запрещавший государствам применять силу для нарушения границ других стран. Мир больше не рассматривается как дар и желаемое благо, отметил он.
"Вместо этого мир ищут с помощью оружия как условия для утверждения собственного господства. Это серьезно угрожает верховенству права, которое является основой всего мирного гражданского сосуществования", - подчеркнул папа Римский.