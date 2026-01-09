Папа римский осудил "дипломатию, основанную на силе"

ВАТИКАН, 9 янв - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV, принимая на аудиенции представителей дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле, осудил "дипломатию, основанную на силе".

"В наше время слабость многосторонности вызывает особую озабоченность на международном уровне. Дипломатия, которая способствует диалогу и стремится к консенсусу между всеми сторонами, заменяется дипломатией, основанной на силе, как со стороны отдельных лиц, так и групп союзников. Война снова в моде, и рвение к войне распространяется", - заявил понтифик, обращаясь к послам при Ватикане

По словам Льва XIV, полностью подорван послевоенный принцип, запрещавший государствам применять силу для нарушения границ других стран. Мир больше не рассматривается как дар и желаемое благо, отметил он.