Рейтинг@Mail.ru
Ракетный комплекс "Орешник" — что известно о новой системе вооружений России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:30 09.01.2026 (обновлено: 09:27 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/raketnyy-kompleks-oreshnik-1988644513.html
Ракета "Орешник" - что известно о характеристиках новейшей российской БРСД
Ракетный комплекс "Орешник" — что известно о новой системе вооружений России
Ракета "Орешник" - что известно о характеристиках новейшей российской БРСД
"Орешник" представляет собой уникальную российскую разработку — это подвижной ракетный комплекс с одноименной гиперзвуковой баллистической ракетой средней... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T01:30:00+03:00
2026-01-09T09:27:00+03:00
россия
украина
ракета "орешник"
нато
брюссель
германия
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988684984_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c898d3eb5f2723f4419d86708c0b15b.png
https://ria.ru/20251219/oreshnik-2063301782.html
https://ria.ru/20251230/oreshnik-2065578519.html
https://ria.ru/20251007/oreshkin-2046866324.html
россия
украина
брюссель
германия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Заступление на боевое дежурство в Белоруссии ракетного комплекса "Орешник"
Минобороны России впервые показало подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник". Подразделение, оснащенное этим комплексом, заступило на боевое дежурство в Белоруссии.
2026-01-09T01:30
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988684984_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_28155be0862cb5742e43807190a01048.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, ракета "орешник", нато, брюссель, германия, польша
Россия, Украина, Ракета "Орешник", НАТО, Брюссель, Германия, Польша

Ракетный комплекс "Орешник"

© ИнфографикаНовейшая российская ракета "Орешник"
Новейшая российская ракета Орешник
© Инфографика
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. "Орешник" представляет собой уникальную российскую разработку — это подвижной ракетный комплекс с одноименной гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности с разделяющейся боевой частью. Она может быть оснащена как ядерной, так и безъядерной боеголовкой. На боевое дежурство комплекс заступит до конца 2025 года. При этом он уже применялся для выполнения боевых задач в ноябре 2024-го в рамках испытаний.
Почему "Орешник" получил такое название – неизвестно.
"Честно? Не знаю", — ответил президент России Владимир Путин на вопрос из зала во время прямой линии, посвященной итогам 2024 года.

К какому классу относится ракетный комплекс "Орешник"

"Орешник" — подвижной комплекс. В отличие от комплексов шахтного базирования, они способны перемещаться, что делает запуск таких ракет менее предсказуемым для противника.
Одноименная ракета классифицируется как баллистическая — из-за баллистической траектории полета. Скорость и направление задается на активном участке полета.
В отличие от крылатых ракет, баллистические не маневрируют в полете. При этом баллистическая ракета значительно превосходит крылатую в скорости, оттого ее гораздо сложнее сбить средствами противовоздушной обороны.
“Орешник” классифицируется как ракета средней дальности. Все ракеты можно разделить на четыре типа: тактические (до 500 километров), малой или меньшей дальности (от 500 до 1000 километров), средней дальности (от 1000 до 5500 километров) и стратегические (свыше 5500 километров).
Скорость полета ракеты составляет 10 Маха, что сопоставимо с 2,5-3 километра в секунду.
Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий во время встречи в Варшаве. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Орешник" невозможно уничтожить, признал Зеленский
19 декабря 2025, 15:25
По состоянию на данный момент, “Орешник” — единственная официально принятая на вооружение российскими войсками баллистическая ракета средней дальности. Из-за сочетания высокой скорости, обеспечивающей крайне малое подлетное время до целей в пределах досягаемости, и высокой мощности боевой части, у “Орешника” нет сопоставимых конкурентов.
“Температура поражающих элементов “Орешника” достигает четырех тысяч градусов Цельсия. На поверхности Солнца температура пять с половиной — шесть тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути, в пыль”, — заявлял Владимир Путин.
По словам президента России, в случае массированного применения данных ракет по одной цели даже в безъядерном оснащении, мощность взрыва будет сопоставима с применением ядерного оружия. В ядерном исполнении, как отмечается в телеграм-канале официального портала “Объясняем.рф”, эта ракета может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн, что сопоставимо с мощностью 45 бомб, упавших на Хиросиму.
“Орешник” способен поражать даже высокозащищенные и расположенные на значительной глубине цели.
Из-за своих высоких скоростных характеристик твердотопливный "Орешник" обеспечивает крайне малое подлетное время до ключевых объектов НАТО в Европе. При этом существующие системы ПВО и ПРО не способны его поразить.

Разработка и проекты, связанные с комплексом

Особенности разработки “Орешника” держатся в секрете. Как подчеркивал Владимир Путин, “Орешник” не является модернизацией какой-либо из советских систем.
“Это результат работы, которая была проделана в условиях новой России, создана на базе современных, новейших разработок”, — заявил президент после первого применения ракетного комплекса.
Заступление на боевое дежурство в Белоруссии ракетного комплекса Орешник - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Минобороны впервые показало "Орешник"
30 декабря 2025, 10:09

Производство и серийный статус

О начале серийного производства “Орешника” Путин сообщил 4 ноября 2025-го. Тогда же стало известно, что комплекс будет поставлен на боевое дежурство уже до конца года.
Под серийным производством понимается переход от создания опытных образцов к массовому выпуску. Для этого необходимо построить соответствующие заводы с производственными линиями для производства унифицированных модулей и обеспечения поставок.
При этом еще в прошлом году президент отмечал, что у России есть несколько готовых к применению изделий этого типа.
В декабре 2024-го Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о размещении комплекса “Орешник” на территории Белоруссии. В декабре 2025 года Лукашенко заявил, что ракета также заступила на боевое дежурство.
По его словам, комплекс не будет размещаться стационарно — он будет перемещаться между несколькими заранее определенными и подготовленными огневыми позициями.
Помощник президента России Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Орешкин оценил шутку Путина про "Орешник"
7 октября 2025, 15:44

Основные тактико-технические характеристики

Тактико-технические характеристики комплекса “Орешник”:
  • мобильный грунтовый комплекс;
  • дальность: от 1000 до 5500 километров;
  • скорость: 10 Маха (2.5-3 километра в секунду в зависимости от высоты полета);
  • боевая часть: разделяющаяся;
  • масса боевой части: до 1,5 тонны;
  • температура поражающих элементов: до четырех тысяч градусов Цельсия;
  • мощность ядерного заряда: 900 килотонн;
  • способна поражать цели на глубине трех-четырех укрепленных этажей.
Комплекс существует как в ядерном, так и в неядерном оснащении.

Когда впервые был запущен "Орешник"

Первый запуск "Орешника" состоялся после того, как ВСУ нанесли удары по объектам на территории Брянской и Курской областей американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow 19 и 21 ноября 2024 года.
В качестве ответного удара Россия использовала “Орешник” — до этого о нем ничего не было известно.
По официальным заявлениям, целью стало “один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов”, который использовался киевским режимом для производства ракетной техники и других видов вооружения.
По предположению большинства экспертов речь идет об одном из важнейших предприятий украинского ВПК — днепропетровском заводе “Южмаш”. В СМИ неоднократно публиковались сообщения о том, что там киевский режим пытается развивать собственную ракетную программу.
В российском военном ведомстве сообщили, что все боевые блоки достигли цели.

Удар "Орешником" по украинским критическим объектам

Новое применение "Орешника" состоялось в ночь на 9 января 2026 года. Российские военные в ответ на террористическую атаку Киева по резиденции Путина ударили по критическим объектам.
Поражены объекты производства дронов, которыми Киев атаковал резиденцию Путина 29 декабря, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК. Цели удара достигнуты.

География и время подлета к целям

Максимальная дальность ракетного комплекса “Орешник” — 5500 километров, благодаря чему он может даже с территории России доставать до любой точки в Европе. А размещение в Белоруссии существенно сократит подлетное время ракеты.
Так, будучи запущенной с полигона Капустин Яр, подлетное время ракеты до американской базы противоракетной обороны в польском Редзиково составит примерно 11 минут, до крупной авиабазы НАТО Рамштайн в Германии — 15 минут, до штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе — 17 минут.
Предпринять контрмеры за такое время — очень сложно.
Новейшая российская ракета ОрешникНовейшая российская ракета ОрешникРоссийская ракета Орешник
 
РоссияУкраинаРакета "Орешник"НАТОБрюссельГерманияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала