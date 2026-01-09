Ракета "Орешник" - что известно о характеристиках новейшей российской БРСД

МОСКВА — РИА Новости. "Орешник" представляет собой уникальную российскую разработку — это подвижной ракетный комплекс с одноименной гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности с разделяющейся боевой частью. Она может быть оснащена как ядерной, так и безъядерной боеголовкой. На боевое дежурство комплекс заступит до конца 2025 года. При этом он уже применялся для выполнения боевых задач в ноябре 2024-го в рамках испытаний.

Почему "Орешник" получил такое название – неизвестно.

"Честно? Не знаю", — ответил президент России Владимир Путин на вопрос из зала во время прямой линии, посвященной итогам 2024 года.

К какому классу относится ракетный комплекс "Орешник"

"Орешник" — подвижной комплекс. В отличие от комплексов шахтного базирования, они способны перемещаться, что делает запуск таких ракет менее предсказуемым для противника.

Одноименная ракета классифицируется как баллистическая — из-за баллистической траектории полета. Скорость и направление задается на активном участке полета.

В отличие от крылатых ракет, баллистические не маневрируют в полете. При этом баллистическая ракета значительно превосходит крылатую в скорости, оттого ее гораздо сложнее сбить средствами противовоздушной обороны.

“Орешник” классифицируется как ракета средней дальности. Все ракеты можно разделить на четыре типа: тактические (до 500 километров), малой или меньшей дальности (от 500 до 1000 километров), средней дальности (от 1000 до 5500 километров) и стратегические (свыше 5500 километров).

Скорость полета ракеты составляет 10 Маха, что сопоставимо с 2,5-3 километра в секунду.

По состоянию на данный момент, “Орешник” — единственная официально принятая на вооружение российскими войсками баллистическая ракета средней дальности. Из-за сочетания высокой скорости, обеспечивающей крайне малое подлетное время до целей в пределах досягаемости, и высокой мощности боевой части, у “Орешника” нет сопоставимых конкурентов.

“Температура поражающих элементов “Орешника” достигает четырех тысяч градусов Цельсия. На поверхности Солнца температура пять с половиной — шесть тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути, в пыль”, — заявлял Владимир Путин.

По словам президента России, в случае массированного применения данных ракет по одной цели даже в безъядерном оснащении, мощность взрыва будет сопоставима с применением ядерного оружия. В ядерном исполнении, как отмечается в телеграм-канале официального портала “Объясняем.рф”, эта ракета может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн, что сопоставимо с мощностью 45 бомб, упавших на Хиросиму.

“Орешник” способен поражать даже высокозащищенные и расположенные на значительной глубине цели.

Из-за своих высоких скоростных характеристик твердотопливный "Орешник" обеспечивает крайне малое подлетное время до ключевых объектов НАТО в Европе. При этом существующие системы ПВО и ПРО не способны его поразить.

Разработка и проекты, связанные с комплексом

Особенности разработки “Орешника” держатся в секрете. Как подчеркивал Владимир Путин, “Орешник” не является модернизацией какой-либо из советских систем.

“Это результат работы, которая была проделана в условиях новой России, создана на базе современных, новейших разработок”, — заявил президент после первого применения ракетного комплекса.

Производство и серийный статус

О начале серийного производства “Орешника” Путин сообщил 4 ноября 2025-го. Тогда же стало известно, что комплекс будет поставлен на боевое дежурство уже до конца года.

Под серийным производством понимается переход от создания опытных образцов к массовому выпуску. Для этого необходимо построить соответствующие заводы с производственными линиями для производства унифицированных модулей и обеспечения поставок.

При этом еще в прошлом году президент отмечал, что у России есть несколько готовых к применению изделий этого типа.

В декабре 2024-го Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о размещении комплекса “Орешник” на территории Белоруссии. В декабре 2025 года Лукашенко заявил, что ракета также заступила на боевое дежурство.

По его словам, комплекс не будет размещаться стационарно — он будет перемещаться между несколькими заранее определенными и подготовленными огневыми позициями.

Основные тактико-технические характеристики

Тактико-технические характеристики комплекса “Орешник”:

мобильный грунтовый комплекс;

дальность: от 1000 до 5500 километров;

скорость: 10 Маха (2.5-3 километра в секунду в зависимости от высоты полета);

боевая часть: разделяющаяся;

масса боевой части: до 1,5 тонны;

температура поражающих элементов: до четырех тысяч градусов Цельсия;

мощность ядерного заряда: 900 килотонн;

способна поражать цели на глубине трех-четырех укрепленных этажей.

Комплекс существует как в ядерном, так и в неядерном оснащении.

Когда впервые был запущен "Орешник"

Первый запуск "Орешника" состоялся после того, как ВСУ нанесли удары по объектам на территории Брянской и Курской областей американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow 19 и 21 ноября 2024 года.

В качестве ответного удара Россия использовала “Орешник” — до этого о нем ничего не было известно.

По официальным заявлениям, целью стало “один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов”, который использовался киевским режимом для производства ракетной техники и других видов вооружения.

По предположению большинства экспертов речь идет об одном из важнейших предприятий украинского ВПК — днепропетровском заводе “Южмаш”. В СМИ неоднократно публиковались сообщения о том, что там киевский режим пытается развивать собственную ракетную программу.

В российском военном ведомстве сообщили, что все боевые блоки достигли цели.

Удар "Орешником" по украинским критическим объектам

Новое применение "Орешника" состоялось в ночь на 9 января 2026 года. Российские военные в ответ на террористическую атаку Киева по резиденции Путина ударили по критическим объектам.

Поражены объекты производства дронов, которыми Киев атаковал резиденцию Путина 29 декабря, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК. Цели удара достигнуты.

География и время подлета к целям

Максимальная дальность ракетного комплекса “Орешник” — 5500 километров, благодаря чему он может даже с территории России доставать до любой точки в Европе. А размещение в Белоруссии существенно сократит подлетное время ракеты.

Так, будучи запущенной с полигона Капустин Яр, подлетное время ракеты до американской базы противоракетной обороны в польском Редзиково составит примерно 11 минут, до крупной авиабазы НАТО Рамштайн в Германии — 15 минут, до штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе — 17 минут.