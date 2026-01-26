Сергей Нарышкин: "Орешник" произвел ошеломляющий эффект на Западе

В условиях краха тоталитарно-либерального миропорядка и нарастающей хаотизации единственным языком, который продолжает быть понятным на Западе, остается язык стратегического баланса. В интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, почему антироссийские потуги европейских русофобов не достигают цели, и раскрыл, какое впечатление произвели на военно-политические круги стран Запада успешные испытания комплексов "Буревестник" и "Посейдон", а также боевое применение "Орешника". Эти системы не только лишили противника иллюзий о техническом превосходстве, но и стали весомым предостережением против прямого вовлечения в украинский конфликт. Беседовал Владимир Сычев.

— Сергей Евгеньевич, прежде всего спасибо вам огромное за то, что в своем столь плотном графике вы нашли время для того, чтобы ответить на ряд вопросов нашего агентства. Прошедший год для мира не был спокойным, и начало 2026 года отмечено рядом очень тревожных событий в разных регионах планеты. Разумеется, нет недостатка в комментариях к происходящему. Ряд экспертов, в частности, говорят о том, что, с их точки зрения, ни много ни мало основы международного права, созданные по итогам Второй мировой войны, уходят в прошлое. Сейчас внимание уже приковывается и к новому так называемому Совету мира. На ваш взгляд, как можно оценить происходящее? С вашей точки зрения — в чем заключается особенность сегодняшней ситуации?

— Я бы сказал, что за последние два с половиной — три десятилетия основы международного права подвергались довольно чувствительным ударам, прежде всего со стороны тоталитарно-либеральных режимов Запада. Вспомним 1999 год — агрессия блока НАТО Югославии , первое десятилетие XXI века — вторжение в Ирак Ливию . Вспомним 2014 год, когда западная часть международного сообщества практически растоптала один из фундаментальных принципов, закрепленных в уставе Организации Объединенных Наций, — о праве народов на самоопределение, праве людей выбирать свой путь в будущее. Я имею в виду то пренебрежение и непонимание, с которыми западники отнеслись к волеизъявлению народа Крыма . Волеизъявлению, которое было проявлено в ходе, пожалуй, самого демократичного инструмента — референдума, когда крымчане и севастопольцы твердо сказали, что их родина — это Россия . Примеры и дальше можно приводить.

ШОС, И вот настал 2026 год. Третье января — вооруженный захват законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро . Это, конечно же, грубейшее нарушение международного права. Понятно, что определенная часть политического класса в Вашингтоне находится в состоянии эйфории от этой успешной операции. Но что дальше? Какие последствия этих событий? Мой прогноз: это означает конец и крах либерального миропорядка, а точнее, тоталитарно-либерального миропорядка. И символично, что, как говорят, последний гвоздь в его гроб вбивает президент Соединенных Штатов Америки — страны, которая в течение многих десятилетий и формировала этот миропорядок, одиозный порядок, основанный на неких правилах. Конечно, фундаментальный вопрос в том, что последует на смену. Западники, конечно, хотели бы установить право сильного и диктовать свою волю. Это, безусловно, грозит обострением международной обстановки, хаотизацией, вплоть до новых и масштабных военных конфликтов. Россия же и наши партнеры и союзники по группе государств БРИКС ОДКБ предлагают миропорядок, основанный на принципах суверенитета, равенства всех государств на принципе равной и неделимой безопасности для всех.

— Коснусь одного события двухнедельной давности, мимо которого тоже нельзя пройти. Мы помним, что сообщалось, как одиозная так называемая коалиция желающих подписала декларацию, в соответствии с которой высказывается намерение разместить войска европейских стран на Украине в случае выхода на мирное соглашение. Но ведь это выглядит как открытая заявка на торпедирование любых попыток достижения каких-либо мирных договоренностей, потому что Россия неоднократно подчеркивала, что для нее будет категорически неприемлемо размещение любого западного контингента на Украине. На ваш взгляд, что стоит за вот этим демонстративным шагом группировки?

— Вы абсолютно правы, когда говорите, что "коалиция желающих" всеми силами пытается сорвать мирный процесс. Европейские страны, прежде всего страны, входящие в эту коалицию, одиозную "коалицию желающих", пытаются внедрить в систему будущих мирных договоренностей абсолютно неприемлемые для России условия. Причем условия, которые не только не уничтожают первопричины конфликта, первопричины украинского кризиса, но и существенным образом усложняют международную обстановку и создают условия для роста конфликтного потенциала вплоть до широкого, масштабного военного конфликта.

Но срыв мирных договоренностей — это не единственная цель, которая ставится евроатлантическими элитами. Лидеры целого ряда европейских стран хором и поодиночке пытаются убедить Соединенные Штаты, президента, лидера США вновь стать главным действующим лицом, главным спонсором киевского режима. Пытаются убедить его в том, что якобы Россия не заинтересована в мире. Но, как мы видим, все-таки у президента Соединенных Штатов достаточно политического чутья, чтобы не поддаться на эти провокации так называемых союзников.

— Сергей Евгеньевич, еще такое наблюдение в череде других наблюдений по итогам 2025 года: на Западе поутихли призывы к нанесению стратегического поражения России на поле боя. Это очевидно, потому что российская армия сейчас уверенно продвигается вперед по всем направлениям. Но что если Запад теперь будет делать ставку на нанесение максимального экономического ущерба России, в том числе для того, чтобы сдержать наш оборонно-промышленный комплекс, и в том числе для того, чтобы посеять семена социальной напряженности? Имеет ли эта версия право на существование?

— Вы правы. Действительно, такие заклинания о нанесении России стратегического поражения приутихли в публичной сфере. Но только в публичной. По поступающей в Службу внешней разведки информации, наиболее русофобские политические и военные круги в странах Европы продолжают линию на реализацию стратегического плана, на продолжение войны, как это говорят, до последнего украинского солдата, на продолжение мер экономической агрессии в виде санкций, политического давления, информационных и киберопераций, других враждебных инструментов по отношению к нашей стране.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Но другой вопрос в том, что все эти потуги не дают желаемых для Запада результатов. Российская армия последовательно наступает практически по всей линии фронта. Военно-промышленный комплекс России развивается ускоренными темпами, экономика демонстрирует свою устойчивость. Ну а главное — российское общество поддерживает политику Верховного главнокомандующего и поддерживает действия российской армии.

— Сергей Евгеньевич, и такой вопрос. Наш президент Владимир Владимирович Путин в конце прошлого года объявил о том, что в нашей стране успешно завершены испытания таких систем, как "Буревестник" и "Посейдон". А что вы скажете о реакции на это как наших противников на Западе, так и наших стратегических партнеров? Ну и вспомним недавнее боевое применение по цели на западе Украины нашего стратегического комплекса "Орешник". Что вы скажете по этому поводу? Виден ли отрезвляющий эффект в отношении наиболее горячих голов на Западе?

— Сделанное президентом Российской Федерации заявление об успешном завершении испытаний систем оружия "Буревестник" и "Посейдон" произвело, конечно, серьезное впечатление и на наших противников, и на наших партнеров. Большинство и политиков, и военных, и экспертов на Западе не ожидали того, что Россия сможет в такие относительно короткие сроки создать такие совершенные системы оружия.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Ну а что касается боевого применения комплекса "Орешник", который несколько дней назад поразил один из военных объектов в западном регионе Украины, то реакция и в военных, и в политических кругах Запада была ошеломляющая. И эксперты, и военные специалисты признались, что у них нет технических, военно-технических средств для того, чтобы блокировать эти системы. И они восприняли это, конечно же, как предупреждение и предостережение от непосредственного вовлечения воинских формирований, воинских частей государств — членов блока НАТО в боевые действия на территории Украины и размещения воинских контингентов на контролируемой Украиной территории после завершения конфликта.