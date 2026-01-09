Москву очищают от снега в круглосуточном режиме

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Работы по очистке города от снега организованы в круглосуточном режиме в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"Работы по очистке города от снега организованы в круглосуточном режиме... Первостепенное внимание уделяется очистке подходов к остановкам, станциям метро и МЦК , железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что мощный снегопад сопровождается сильным ветром с порывами до 18 метров в секунду. К реагированию на нештатные ситуации готовы аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

"Работы по ликвидации последствий снегопада организованы в круглосуточном режиме. В них задействовано максимальное количество спецтехники и бригад ручной уборки. Дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний. В цикличном режиме проводятся работы по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке проезжей части и тротуаров", - рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

В комплексе уточнили, что в течение всего светового дня будут организованы работы по очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.