Россиян в январе ждут три рабочие недели
Россиян в январе ждут три рабочие недели
В январе россияне будут работать всего три недели, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
2026-01-09T03:41:00+03:00
2026-01-09T03:41:00+03:00
2026-01-09T09:52:00+03:00
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В январе россияне будут работать всего три недели, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"После длинных новогодних каникул первая рабочая неделя начнется в понедельник 12 числа, и рабочих недель в январе будет всего три", — сказала она.
Согласно исследованию сервиса "Работа.ру" для РИА Новости, трудиться в новогодние праздники собирались 36 процентов россиян, из них 16 процентов — на основном месте, 13 — совмещать основную работу и подработку, а семь — только подработать.