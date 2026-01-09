Россиян в январе ждут три рабочие недели

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В январе россияне будут работать всего три недели, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

"После длинных новогодних каникул первая рабочая неделя начнется в понедельник 12 числа, и рабочих недель в январе будет всего три", — сказала она.

Согласно исследованию сервиса "Работа.ру" для РИА Новости, трудиться в новогодние праздники собирались 36 процентов россиян, из них 16 процентов — на основном месте, 13 — совмещать основную работу и подработку, а семь — только подработать.