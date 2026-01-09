Рейтинг@Mail.ru
ПВО за неделю сбила 1327 беспилотника
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 09.01.2026 (обновлено: 13:04 09.01.2026)
https://ria.ru/20260109/pvo-2066992748.html
ПВО за неделю сбила 1327 беспилотника
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российская ПВО за неделю сбила 1327 беспилотников самолетного типа, 21 управляемую авиационную бомбу, 14 снарядов HIMARS и пять управляемых ракет "Нептун", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 21 управляемая авиационная бомба, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1327 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 108 206 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 020 танков и других боевых бронированных машин, 1637 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 463 орудия полевой артиллерии и минометов, 51 287 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
