ПВО за неделю сбила 1327 беспилотника

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российская ПВО за неделю сбила 1327 беспилотников самолетного типа, 21 управляемую авиационную бомбу, 14 снарядов HIMARS и пять управляемых ракет "Нептун", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 21 управляемая авиационная бомба, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1327 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 108 206 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 020 танков и других боевых бронированных машин, 1637 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 463 орудия полевой артиллерии и минометов, 51 287 единиц специальной военной автомобильной техники.
