Силы ПВО уничтожили пять украинских БПЛА
Силы ПВО уничтожили пять украинских БПЛА - РИА Новости, 09.01.2026
Силы ПВО уничтожили пять украинских БПЛА
За ночь в четырех регионах России поразили пять дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T07:44:00+03:00
2026-01-09T07:44:00+03:00
2026-01-09T07:57:00+03:00
безопасность
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
орловская область
брянская область
Силы ПВО уничтожили пять украинских БПЛА
Российские силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников