Путин внес в ГД соглашение с Джибути о помощи по уголовным делам

"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Джибути о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанное в городе Москва 27 августа 2025 года", - говорится в проекте федерального закона.

Соглашением предусматривается, что в правовой помощи отказывается, в частности, если исполнение запроса о правовой помощи может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим существенным интересам запрашиваемой стороны, а также если его исполнение противоречит основным принципам законодательства запрашиваемой стороны или не соответствует положениям документа.