Путин внес в ГД соглашение с Джибути о помощи по уголовным делам
Путин внес в ГД соглашение с Джибути о помощи по уголовным делам - РИА Новости, 09.01.2026
Путин внес в ГД соглашение с Джибути о помощи по уголовным делам
09.01.2026
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Джибути о взаимной правовой помощи по уголовным делам, документ
доступен в думской электронной базе.
"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Джибути о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанное в городе Москва 27 августа 2025 года", - говорится в проекте федерального закона.
Соглашением предусматривается, что в правовой помощи отказывается, в частности, если исполнение запроса о правовой помощи может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим существенным интересам запрашиваемой стороны, а также если его исполнение противоречит основным принципам законодательства запрашиваемой стороны или не соответствует положениям документа.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в соответствии с соглашением стороны оказывают друг другу взаимную правовую помощь по уголовным делам, если деяние, в связи с которым поступил запрос о правовой помощи, уголовно наказуемо, согласно законодательству обеих сторон.