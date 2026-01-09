Рейтинг@Mail.ru
Путин внес в ГД соглашение с Джибути о помощи по уголовным делам - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/putin-2067012605.html
Путин внес в ГД соглашение с Джибути о помощи по уголовным делам
Путин внес в ГД соглашение с Джибути о помощи по уголовным делам - РИА Новости, 09.01.2026
Путин внес в ГД соглашение с Джибути о помощи по уголовным делам
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Джибути о взаимной правовой помощи по уголовным делам, документ доступен в думской... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T15:53:00+03:00
2026-01-09T15:53:00+03:00
россия
джибути
москва
владимир путин
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
https://ria.ru/20250507/putin-2015457224.html
россия
джибути
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, джибути, москва, владимир путин, госдума рф, в мире
Россия, Джибути, Москва, Владимир Путин, Госдума РФ, В мире
Путин внес в ГД соглашение с Джибути о помощи по уголовным делам

Путин внес в ГД на ратификацию соглашение с Джибути о помощи по уголовным делам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Джибути о взаимной правовой помощи по уголовным делам, документ доступен в думской электронной базе.
«
"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Джибути о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанное в городе Москва 27 августа 2025 года", - говорится в проекте федерального закона.
Соглашением предусматривается, что в правовой помощи отказывается, в частности, если исполнение запроса о правовой помощи может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим существенным интересам запрашиваемой стороны, а также если его исполнение противоречит основным принципам законодательства запрашиваемой стороны или не соответствует положениям документа.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в соответствии с соглашением стороны оказывают друг другу взаимную правовую помощь по уголовным делам, если деяние, в связи с которым поступил запрос о правовой помощи, уголовно наказуемо, согласно законодательству обеих сторон.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Путин внес в Госдуму проект ратификации договора с Сейшелами
7 мая 2025, 09:56
 
РоссияДжибутиМоскваВладимир ПутинГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала