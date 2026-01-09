Путин внес в Госдуму соглашение с Джибути о выдаче преступников

Соглашением предусматривается, что стороны обязуются в соответствии с его положениями выдавать по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в выдаче может быть отказано, в частности, если запрашиваемая сторона считает, что выдача лица могла бы нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.