Путин внес в Госдуму соглашение с Джибути о выдаче преступников - РИА Новости, 09.01.2026
14:53 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/putin-2067003826.html
Путин внес в Госдуму соглашение с Джибути о выдаче преступников
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Республикой Джибути о выдаче преступников, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 09.01.2026
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Республикой Джибути о выдаче преступников, документ доступен в думской электронной базе.
"Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Джибути о выдаче, подписанное в городе Москве 27 августа 2025 года", - сказано в проекте федерального закона.
Соглашением предусматривается, что стороны обязуются в соответствии с его положениями выдавать по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в выдаче может быть отказано, в частности, если запрашиваемая сторона считает, что выдача лица могла бы нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Путин внес в Госдуму соглашение с Белоруссией о защите граждан за границей
Вчера, 14:03
 
