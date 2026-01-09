https://ria.ru/20260109/putin-2067003826.html
Путин внес в Госдуму соглашение с Джибути о выдаче преступников
Путин внес в Госдуму соглашение с Джибути о выдаче преступников - РИА Новости, 09.01.2026
Путин внес в Госдуму соглашение с Джибути о выдаче преступников
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Республикой Джибути о выдаче преступников, документ доступен в думской электронной базе.
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин внес
в Госдуму на ратификацию соглашение с Республикой Джибути о выдаче преступников, документ доступен в думской электронной базе.
"Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Джибути о выдаче, подписанное в городе Москве
27 августа 2025 года", - сказано в проекте федерального закона.
Соглашением предусматривается, что стороны обязуются в соответствии с его положениями выдавать по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в выдаче может быть отказано, в частности, если запрашиваемая сторона считает, что выдача лица могла бы нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.