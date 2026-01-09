Рейтинг@Mail.ru
Вступил в силу закон о снижении возраста принесения присяги гражданина - РИА Новости, 09.01.2026
01:15 09.01.2026
Вступил в силу закон о снижении возраста принесения присяги гражданина
Вступил в силу закон о снижении возраста принесения присяги гражданина - РИА Новости, 09.01.2026
Вступил в силу закон о снижении возраста принесения присяги гражданина
Возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства РФ, снижен с 18 до 14 лет, закон вступил в силу в пятницу. РИА Новости, 09.01.2026
общество
россия
владимир путин
россия
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Вступил в силу закон о снижении возраста принесения присяги гражданина

Вступил в силу закон о снижении возраста принесения присяги гражданина до 14 лет

© Depositphotos.com / yuliasverdlovaphoto.gmail.comДевушка держит российский паспорт
Девушка держит российский паспорт - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Depositphotos.com / yuliasverdlovaphoto.gmail.com
Девушка держит российский паспорт. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства РФ, снижен с 18 до 14 лет, закон вступил в силу в пятницу.
Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 декабря.
Снежный покров в горах Ялты - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Переехавший в Крым американский режиссер будет просить гражданство России
5 января, 01:18
Документом снижается с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ.
Также уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ. Решение будет считаться недействительным, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.
Кроме того, теперь решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Саратове исправили ошибку и вернули гражданство участнику СВО
9 декабря 2025, 15:35
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
