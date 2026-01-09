Вступил в силу закон о снижении возраста принесения присяги гражданина

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства РФ, снижен с 18 до 14 лет, закон вступил в силу в пятницу.

Документом снижается с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ.

Также уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ. Решение будет считаться недействительным, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.