В Москве восстановили работу причала "Парк Фили" - РИА Новости, 09.01.2026
18:33 09.01.2026
В Москве восстановили работу причала "Парк Фили"
В Москве восстановили работу причала "Парк Фили"
2026
москва, департамент транспорта г. москвы, погода, общество
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Погода, Общество
В Москве восстановили работу причала "Парк Фили"

В Москве восстановили работу причала электросудов "Парк Фили"

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевСильный снегопад и метель в Москве. 9 января 2026
Сильный снегопад и метель в Москве. 9 января 2026 - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Сильный снегопад и метель в Москве. 9 января 2026. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Работа причала "Парк Фили" в Москве восстановлена, электросуда следуют по полному маршруту, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее дептранс сообщал, что причал "Парк Фили" первого маршрута регулярного речного электротранспорта временно не работал из-за изменения погодных условий, электросуда следовали до причала "Сердце столицы".
«
"Работа причала "Парк Фили" восстановлена. Электросуда следуют по полному маршруту", - говорится в сообщении ведомства.
МоскваДепартамент транспорта г. МосквыПогодаОбщество
 
 
