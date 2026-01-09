https://ria.ru/20260109/prichal-2067030916.html
В Москве восстановили работу причала "Парк Фили"
В Москве восстановили работу причала "Парк Фили" - РИА Новости, 09.01.2026
В Москве восстановили работу причала "Парк Фили"
Работа причала "Парк Фили" в Москве восстановлена, электросуда следуют по полному маршруту, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T18:33:00+03:00
2026-01-09T18:33:00+03:00
2026-01-09T18:33:00+03:00
москва
департамент транспорта г. москвы
погода
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067023032_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_046b270714dcbfe5c90fbfdcd772f012.jpg
https://ria.ru/20260109/moskva-2067020450.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067023032_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_864b529fa78abad4bc721fcfa4df8702.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент транспорта г. москвы, погода, общество
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Погода, Общество
В Москве восстановили работу причала "Парк Фили"
В Москве восстановили работу причала электросудов "Парк Фили"