Президент Бразилии назвал соглашение ЕС с Меркосур историческим

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв - РИА Новости. Решение ЕС подписать торговое соглашение с Меркосур - это исторический день для многостороннего сотрудничества в эпоху протекционизма, Решение ЕС подписать торговое соглашение с Меркосур - это исторический день для многостороннего сотрудничества в эпоху протекционизма, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Исторический день для многостороннего сотрудничества. После 25 лет переговоров было одобрено соглашение между Меркосур и Европейским союзом, одно из крупнейших в мире соглашений о свободной торговле", - написал он в X.

По словам Лулы да Силвы, соглашение выгодно обоим блокам и свидетельствует о поддержке международной торговли как движущей силы экономического роста "в условиях растущего международного протекционизма и односторонних действий".

По его мнению, это победа диалога, переговоров и подтверждение приверженности сотрудничеству и интеграции между странами и блоками.

Ранее в пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что государства-члены Европейского союза утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур. Глава МИД Аргентины Пабло Кирно отметил, что соглашение будет подписано 17 января в Парагвае

В 2024 году по государствам-членам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, считают, что договор с латиноамериканским интеграционным объединением может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки