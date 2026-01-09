Рейтинг@Mail.ru
21:46 09.01.2026
Президент Бразилии назвал соглашение ЕС с Меркосур историческим
в мире, бразилия, аргентина, парагвай, луис инасиу лула да силва, антониу кошта, евросоюз, евросовет
В мире, Бразилия, Аргентина, Парагвай, Луис Инасиу Лула да Силва, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет
Президент Бразилии назвал соглашение ЕС с Меркосур историческим

Лула да Силва назвал день подписания соглашение ЕС с Меркосур историческим

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв - РИА Новости. Решение ЕС подписать торговое соглашение с Меркосур - это исторический день для многостороннего сотрудничества в эпоху протекционизма, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Исторический день для многостороннего сотрудничества. После 25 лет переговоров было одобрено соглашение между Меркосур и Европейским союзом, одно из крупнейших в мире соглашений о свободной торговле", - написал он в X.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Мерц приветствовал соглашение ЕС с Меркосур
Вчера, 16:29
По словам Лулы да Силвы, соглашение выгодно обоим блокам и свидетельствует о поддержке международной торговли как движущей силы экономического роста "в условиях растущего международного протекционизма и односторонних действий".
По его мнению, это победа диалога, переговоров и подтверждение приверженности сотрудничеству и интеграции между странами и блоками.
Ранее в пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что государства-члены Европейского союза утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур. Глава МИД Аргентины Пабло Кирно отметил, что соглашение будет подписано 17 января в Парагвае,
В 2024 году по государствам-членам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, считают, что договор с латиноамериканским интеграционным объединением может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур появилось в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьон подписали договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Бельгийские фермеры блокируют автомагистраль в знак протеста против соглашения по Меркосур. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Бельгии фермеры заблокировали трассы из-за соглашения с Меркосур
Вчера, 12:05
 
В миреБразилияАргентинаПарагвайЛуис Инасиу Лула да СилваАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросовет
 
 
