В Тбилиси загорелся торговый центр
Пожар возник в торговом центре "Кидобани" в центре Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T20:45:00+03:00
2026-01-09T20:45:00+03:00
2026-01-09T20:50:00+03:00
