20:45 09.01.2026
В Тбилиси загорелся торговый центр
Пожар возник в торговом центре "Кидобани" в центре Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".
В Тбилиси загорелся торговый центр "Кидобани"

© Кадр видео из соцсетейПожар в ТЦ "Кидобани" в Тбилиси, Грузия. 9 января 2026
Пожар в ТЦ Кидобани в Тбилиси, Грузия. 9 января 2026 - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в ТЦ "Кидобани" в Тбилиси, Грузия. 9 января 2026
ТБИЛИСИ, 9 янв - РИА Новости. Пожар возник в торговом центре "Кидобани" в центре Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По данным ТВ, предварительно, горит один из магазинов торгового центра.
Причины возникновения пожара пока неизвестны, информации о возможных пострадавших нет. На месте мобилизованы бригады пожарных и патрульной полиции.
