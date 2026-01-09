https://ria.ru/20260109/poslanie-2067011373.html
СМИ: удар "Орешником" по Украине стал посланием Европе
СМИ: удар "Орешником" по Украине стал посланием Европе - РИА Новости, 09.01.2026
СМИ: удар "Орешником" по Украине стал посланием Европе
Российский удар ракетой "Орешник" по объектам на Украине был посланием для европейских стран, пишет New York Times. РИА Новости, 09.01.2026
СМИ: удар "Орешником" по Украине стал посланием Европе
NYT: удар "Орешником" по Украине был посланием Европе