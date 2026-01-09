В американском Портленде произошла стрельба с участием пограничников

НЬЮ-ЙОРК, 9 янв – РИА Новости. Стрельба с участием агентов службы таможенного и пограничного контроля произошла в американском Портленде (штат Орегон), сообщает местное отделение ФБР.
Стрельба произошла на следующий день после еще одного громкого инцидента с участием сотрудников федеральных служб. Тогда в Миннеаполисе агент службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) смертельно ранил женщину, которая, по заявлениям властей, пыталась сбить агентов на автомобиле.
По данным регионального подразделения ФБР, в ходе инцидента "были ранены два человека". В соцсети Х оно не уточняет, кем являются пострадавшие.
Телеканал ABC со ссылкой на источники отмечает, что именно федералы ранили двух человек.
Секретная служба США и ФБР окажут помощь после стрельбы в Род-Айленде
14 декабря 2025, 05:22