В американском Портленде произошла стрельба с участием пограничников
03:34 09.01.2026
В американском Портленде произошла стрельба с участием пограничников
В американском Портленде произошла стрельба с участием пограничников - РИА Новости, 09.01.2026
В американском Портленде произошла стрельба с участием пограничников
Стрельба с участием агентов службы таможенного и пограничного контроля произошла в американском Портленде (штат Орегон), сообщает местное отделение ФБР. РИА Новости, 09.01.2026
в мире
портленд
орегон
миннеаполис
фбр
портленд
орегон
миннеаполис
в мире, портленд, орегон, миннеаполис, фбр
В мире, Портленд, Орегон, Миннеаполис, ФБР
В американском Портленде произошла стрельба с участием пограничников

ФБР сообщило о стрельбе с участием пограничников в Портленде в США

Агент ФБР
Агент ФБР. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 9 янв – РИА Новости. Стрельба с участием агентов службы таможенного и пограничного контроля произошла в американском Портленде (штат Орегон), сообщает местное отделение ФБР.
Стрельба произошла на следующий день после еще одного громкого инцидента с участием сотрудников федеральных служб. Тогда в Миннеаполисе агент службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) смертельно ранил женщину, которая, по заявлениям властей, пыталась сбить агентов на автомобиле.
В США за неделю 2026 года произошло девять случаев массовой стрельбы
По данным регионального подразделения ФБР, в ходе инцидента "были ранены два человека". В соцсети Х оно не уточняет, кем являются пострадавшие.
Телеканал ABC со ссылкой на источники отмечает, что именно федералы ранили двух человек.
Секретная служба США и ФБР окажут помощь после стрельбы в Род-Айленде
