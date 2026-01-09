МИД Польши вызовет посла Венгрии из-за предоставления убежища полякам

ВАРШАВА, 9 янв - РИА Новости. Посла Венгрии вызовут в МИД Польши из-за предоставления Будапештом политического убежища польским гражданам, сообщает издание Radio Szczecin.
"МИД Польши передаст послу Венгрии негативную оценку действий его страны в отношении политического убежища для поляков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Польша хочет получить от Венгрии информацию о том, кому именно предоставлено убежище. В Варшаве подозревают, что речь идет о бывшем министре юстиции, генеральном прокуроре Польши Збигневе Зебро, который в Венгрии скрывается от польского правосудия, а также о его супруге.
Ранее генеральная прокуратура Польши заявила, что Зебро во время нахождения на посту генпрокурора и министра юстиции возглавлял организованную преступную группировку. Речь идет о злоупотреблениях при распределении средств Фонда справедливости, подконтрольного министру юстиции. Уставной деятельностью данного фонда является помощь жертвам преступлений и их близким.
