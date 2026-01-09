МИД Польши вызовет посла Венгрии из-за предоставления убежища полякам

"МИД Польши передаст послу Венгрии негативную оценку действий его страны в отношении политического убежища для поляков", - говорится в сообщении.

Ранее генеральная прокуратура Польши заявила, что Зебро во время нахождения на посту генпрокурора и министра юстиции возглавлял организованную преступную группировку. Речь идет о злоупотреблениях при распределении средств Фонда справедливости, подконтрольного министру юстиции. Уставной деятельностью данного фонда является помощь жертвам преступлений и их близким.