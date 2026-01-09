Рейтинг@Mail.ru
МИД Польши вызовет посла Венгрии из-за предоставления убежища полякам
20:04 09.01.2026
МИД Польши вызовет посла Венгрии из-за предоставления убежища полякам
Посла Венгрии вызовут в МИД Польши из-за предоставления Будапештом политического убежища польским гражданам
в мире
польша
венгрия
будапешт
збигнев зебро
польша
венгрия
будапешт
2026
МИД Польши вызовет посла Венгрии из-за предоставления убежища полякам

Посла Венгрии вызовут в МИД Польши из-за предоставления политубежища полякам

Центр города в Варшаве, Польша
Центр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 янв - РИА Новости. Посла Венгрии вызовут в МИД Польши из-за предоставления Будапештом политического убежища польским гражданам, сообщает издание Radio Szczecin.
Ранее венгерские СМИ сообщили о том, что двое граждан Польши получили политическое убежище в Венгрии.
СМИ: в Польше хотели наградить подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
25 сентября 2025, 10:37
25 сентября 2025, 10:37
«
"МИД Польши передаст послу Венгрии негативную оценку действий его страны в отношении политического убежища для поляков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Польша хочет получить от Венгрии информацию о том, кому именно предоставлено убежище. В Варшаве подозревают, что речь идет о бывшем министре юстиции, генеральном прокуроре Польши Збигневе Зебро, который в Венгрии скрывается от польского правосудия, а также о его супруге.
Ранее генеральная прокуратура Польши заявила, что Зебро во время нахождения на посту генпрокурора и министра юстиции возглавлял организованную преступную группировку. Речь идет о злоупотреблениях при распределении средств Фонда справедливости, подконтрольного министру юстиции. Уставной деятельностью данного фонда является помощь жертвам преступлений и их близким.
По словам адвоката Зебры Бартоша Левандовского, его подзащитный давно проживает за границей. Известно, что Зебро проживал в Будапеште, а в последнее время - в Брюсселе. Он не заявлял прямо о своем намерении добиваться политического убежища в Венгрии или возвращаться в Польшу.
Сийярто заявил, что глава МИД Польши утратил здравый смысл
18 июля 2025, 20:35
18 июля 2025, 20:35
 
В мире Польша Венгрия Будапешт Збигнев Зебро
 
 
