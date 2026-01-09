https://ria.ru/20260109/pogoda-2067051812.html
"Роскосмос" показал снежный циклон, накрывший Москву
"Роскосмос" показал снежный циклон, накрывший Москву
"Роскосмос" опубликовал видеоролик с анимацией того, как HYPERLINK "" циклон "Фрэнсис", который принёс в Москву аномальные осадки, приближался к столице. РИА Новости, 09.01.2026
"Роскосмос" показал снежный циклон, накрывший Москву
"Роскосмос" показал движение циклона, накрывшего Москву с областью