"Роскосмос" показал снежный циклон, накрывший Москву
22:36 09.01.2026 (обновлено: 22:42 09.01.2026)
"Роскосмос" показал снежный циклон, накрывший Москву
"Роскосмос" показал снежный циклон, накрывший Москву
2026
"Роскосмос" показал снежный циклон, накрывший Москву

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал видеоролик с анимацией того, как HYPERLINK "" циклон "Фрэнсис", который принёс в Москву аномальные осадки, приближался к столице.
Видеоролик, опубликованный в Telegram-канале госкорпорации, составлен из снимков многозональных сканирующих устройств спутников серий "Электро-Л" и "Арктика-М", сделанных 7-9 января.
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что около 40% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за последние 12 часов. До этого он охарактеризовал прогнозировавшуюся на пятницу погоду в Москве как "снежный армагеддон".
Синоптики спрогнозировали ослабление снегопада в Москве
МоскваЕвгений ТишковецРоскосмосОбщество
 
 
