Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево вылет десяти рейсов задерживается из-за снегопада - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/pogoda-2067023913.html
В Шереметьево вылет десяти рейсов задерживается из-за снегопада
В Шереметьево вылет десяти рейсов задерживается из-за снегопада - РИА Новости, 09.01.2026
В Шереметьево вылет десяти рейсов задерживается из-за снегопада
Вылет десяти рейсов авиакомпании "Аэрофлот" из московского аэропорта "Шереметьево" задерживается более чем на 2 часа из-за непогоды, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T17:31:00+03:00
2026-01-09T17:31:00+03:00
москва
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571428611_0:0:3495:1966_1920x0_80_0_0_f42645f4563ca30daeb1577874218ac6.jpg
https://ria.ru/20260109/rosset-2066993527.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571428611_590:0:3321:2048_1920x0_80_0_0_2dc944b9e55dd426ec2806af74aa4d3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), новый год
Москва, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Новый год
В Шереметьево вылет десяти рейсов задерживается из-за снегопада

"Аэрофлот" задерживает вылет 10 рейсов из Шереметьево более чем на два часа

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вылет десяти рейсов авиакомпании "Аэрофлот" из московского аэропорта "Шереметьево" задерживается более чем на 2 часа из-за непогоды, сообщили в авиакомпании.
"По состоянию на 16.00 9 января из/в Шереметьево выполнено: 120 рейсов на вылет; 83 рейса на прилет. Из них по вылету из Москвы по причине неблагоприятных погодных условий более чем на 2 часа задержано 10 рейсов", - говорится в сообщении "Аэрофлота".
Авиакомпания продолжает обеспечивать выполнение полетной программы в условиях продолжающегося сильного снегопада.
Автомобили, занесенные снегом, на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Россети" рассказали об устранении последствий мощного снегопада в регионах
Вчера, 13:13
 
МоскваАэрофлотШереметьево (аэропорт)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала