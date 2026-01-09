https://ria.ru/20260109/pogoda-2067023913.html
В Шереметьево вылет десяти рейсов задерживается из-за снегопада
Вылет десяти рейсов авиакомпании "Аэрофлот" из московского аэропорта "Шереметьево" задерживается более чем на 2 часа из-за непогоды, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 09.01.2026
