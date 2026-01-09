Рейтинг@Mail.ru
Поезда дальнего следования приходят в Москву с задержками - РИА Новости, 09.01.2026
17:04 09.01.2026
Поезда дальнего следования приходят в Москву с задержками
Поезда дальнего следования прибывают и отправляются со станций Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) с незначительным отклонением от графика из-за... РИА Новости, 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/moskva-2067020450.html
Поезда дальнего следования приходят в Москву с задержками

МЖД: поезда прибывают и отправляются с незначительным отклонением от графика

© РИА Новости / Алексей Куденко | Скоростной поезд
Скоростной поезд. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Поезда дальнего следования прибывают и отправляются со станций Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) с незначительным отклонением от графика из-за сложных метеоусловий, сообщили в компании.
"Из-за сложных метеоусловий в настоящее время ряд поездов дальнего следования прибывает и отправляется со станций МЖД с незначительным отклонением от графика", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение электропоездов МЦД и МЦК осуществляется в штатном режиме.
"Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД", - добавляется в сообщении.
В Москве отменили 11 авиарейсов из-за погоды
В Москве отменили 11 авиарейсов из-за погоды
РЖД Московское центральное кольцо (МЦК) Общество
 
 
