Поезда дальнего следования приходят в Москву с задержками
Поезда дальнего следования приходят в Москву с задержками
РЖД, Московское центральное кольцо (МЦК), Общество
Поезда дальнего следования приходят в Москву с задержками
МЖД: поезда прибывают и отправляются с незначительным отклонением от графика