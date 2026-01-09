Сокровища Подмосковья: самые известные традиционные сувениры

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Платки, подносы, фарфор, матрешки, елочные игрушки — и подарок хороший, и себе на память можно оставить. Об изделиях традиционных художественных промыслов Центрального региона, пользующихся большим спросом у туристов, — в материале РИА Новости.

Павловопосадский платок

© Getty Images / AV-photo Павловопосадский платок © Getty Images / AV-photo Павловопосадский платок

Предприятие по пошиву платков открыли в Павловском Посаде в 1795 году. Тогда там трудились с десяток мастериц.

В 1860-х к шелковым платкам добавились шерстяные и шали с набивным цветочным орнаментом.

Традиционный мотив "огурец", или "пейсли", пришел в Россию из Индии и стал одним из ключевых элементов павловопосадского стиля. Хотя в ходу и цветочные принты, и авангардные узоры.

Каждый платок требует до 30 оттенков краски и до полугода ручной работы. Тщательно продуманный узор наносят методом набойки.

Клинская елочная игрушка

В Клинском районе Подмосковья стеклодувным ремеслом занимались с XIX века — делали лампы, бутылки, другие цветные изделия. Когда в России стали наряжать рождественские елки, мастера взялись и за елочные игрушки. Объединялись в мастерские, а в советское время — в артели. В 1970-е открылась фабрика "Елочка".

Стеклянные фрукты и овощи клинских умельцев были настолько реалистичны, что их нередко путали с настоящими.

Как и раньше, тут все — ручной работы. Игрушки выдувают через тонкую трубку, потом художники раскрашивают, расписывают и декорируют.

Гжельский фарфор

Этот район Подмосковья всегда славился чистой глиной, из которой делали сосуды для аптек. А в начале XIX века там нашли белую фаянсовую массу, подходящую для фарфора. Тогда же на гончарных мануфактурах стали наносить рисунок синими красками — из-за моды на голландские изразцы. До этого сервизы и шкатулки, игрушки, кувшины, масленки были разноцветными.

Кобальтовая роспись выполняется вручную кистью, а после обжига синий цвет приобретает особую глубину и насыщенность.

Традиционные мотивы — сказочные птицы, цветочные гирлянды, сельские пейзажи.

Жостовский поднос

Промысел зародился два столетия назад. Первая фабрика в деревне Жостово называлась "Заведение братьев Вишняковых лакированных металлических подносов, сухарниц, поддонов, из папье-маше шкатулок, портсигаров, чайниц, альбомов".

На первых порах подносы делали из папье‑маше, но вскоре перешли на металл.

Главная особенность — живописная цветочная роспись на черном (реже красном или синем) фоне. Букет пишется "сырым по сырому": краски смешивают прямо на поверхности, создавая плавные переливы.

Традиционные мотивы — розы, пионы, полевые цветы — располагаются асимметрично, а по краю идет изящный золотистый орнамент. Каждый поднос — уникальное произведение, рисунок никогда не повторяется.

Богородская резная игрушка

Этот промысел восходит к XVI–XVII векам. Игрушки в селе Богородское вырезают из мягких пород дерева — чаще из липы, иногда из ольхи или осины. Никаких гвоздей и клея — мастер работает топором и ножом, сохраняя природную текстуру.

Готовую неокрашенную вещь называют "бельем". Знаменитые подвижные фигурки ("кузнецы", "курочки") появились благодаря простому механизму — планке или балансу.

Самые популярные темы — крестьянский быт, звери и птицы, сказочные персонажи.

Сергиевопосадская матрешка

© Getty Images / NVS Продажа магнитов-матрешек в Сергиевом Посаде © Getty Images / NVS Продажа магнитов-матрешек в Сергиевом Посаде

Сергиев Посад считается родиной русской матрешки: первую восьмиместную куклу сделали в 1890‑х в абрамцевских мастерских Мамонтовых. Ее назвали Матрена, в руках она держала петуха.

Матрешек вытачивают из мягких пород дерева — липы, березы, ольхи. Расписывают гуашью, темперой — четыре-пять цветов. Детали обводят черным. Нос обозначают двумя точками, губы — бантиком.

Каждая кукла — крестьянка в платке и переднике — вмещает до 20 вкладышей разного размера. Готовое изделие покрывают лаком.

Считается, что прообразом матрешки послужила японская фигурка Фукурумы — бога счастья и долголетия.

Федоскинская лаковая миниатюра

Промысел возник в конце XVIII века. Купец Коробов наладил в селе Федоскино выпуск лаковых табакерок по образцу европейских, но уже к XIX столетию сформировался самобытный русский стиль. Заготовки из папье-маше расписывали масляными красками, затем покрывали несколькими слоями прозрачного лака.

Тончайшими кистями вырисовывали портреты, жанровые сцены или пейзажи. Светлые краски накладывали на темный фон, создавая иллюзию внутреннего блеска за счет мягких переходов. Использовали сусальное золото и перламутр.

Федоскинские миниатюры и сейчас делают вручную, технологии передаются от мастера к ученику. А сюжеты стали разнообразнее — есть и абстракции, и городские пейзажи.

Дулевский фарфор

Дулевский фарфоровый завод основан в 1832 году. Визитная карточка — роспись "агашка" — крупный цветочный мотив, названный в честь мастериц по имени Агафья, которые традиционно выполняли эту работу. Характерный элемент — сочный розовый цветок с зелеными листьями на белом фоне.