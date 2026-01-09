Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, как вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту - РИА Новости, 09.01.2026
03:17 09.01.2026
Юрист рассказал, как вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту
Юрист рассказал, как вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту
Дарья Буймова
общество, россия, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новый год
Юрист рассказал, как вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Граждане РФ могут вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат с помощью письменного требования с указанным номером банковского счета, на который необходимо перечислить денежные средства, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Неважно, подарили гражданину карту или он купил ее сам, ее можно вернуть. Для того, чтобы получить деньги, лучше написать письменное требование, в котором указать номер банковского счета, на который необходимо вернуть деньги. Для возврата денежных средств потребуется сам сертификат в бумажном или электронном виде", - сказал Хаминский.
Юрист напомнил, что российские покупатели сталкиваются с проблемой с возвратом денежных средств при "сгорании" подарочных карт. Он отметил, что деньги в таком случае остаются в распоряжении магазинов.
"Однако судебная практика и закон исходят из того, что подарочная карта не является товаром, а дает право предъявителю приобрести у продавца товары либо услуги на указанную в ней сумму. Соответственно, деньги от реализации таких сертификатов являются предоплатой за товары, которые будут приобретены в будущем. Необязательно возвращать всю сумму сертификата. Так, если сертификат был использован не полностью, гражданин имеет право вернуть не потраченную часть сертификата", - подчеркнул Хаминский.
Кроме того, юрист рассказал, что делать, если продавец отказывается возвращать деньги.
"Если же продавец отказывается вернуть деньги за неиспользованный сертификат, гражданин имеет право обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или сразу в суд. Добросовестный продавец и так вернет денежные средства за неиспользованный сертификат. В любом случае в течение трех лет с момента приобретения сертификата возврат по требованию покупателя является обязанностью продавца", - заключил Хаминский.
