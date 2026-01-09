"Победа" корректирует расписание полетов из-за непогоды

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов на фоне снегопада в Москве и области, часть рейсов задержаны и отменены, сообщил авиаперевозчик.

« "В связи со сложными метеоусловиями в Москве и Московской области Победа вынужденно корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны или отменены", - говорится в сообщении.

Авиакомпания напомнила о сервисах, которыми могут воспользоваться пассажиры в сложившейся ситуации. С помощью сервиса вынужденного возврата можно вернуть билет на самолет даже по невозвратным тарифам, а в оперативных Telegram-чатах публикуется актуальная информация по задержанным рейсам.