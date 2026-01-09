Рейтинг@Mail.ru
"Победа" корректирует расписание полетов из-за непогоды - РИА Новости, 09.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 09.01.2026
https://ria.ru/20260109/pobeda-2066969452.html
"Победа" корректирует расписание полетов из-за непогоды
"Победа" корректирует расписание полетов из-за непогоды - РИА Новости, 09.01.2026
"Победа" корректирует расписание полетов из-за непогоды
Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов на фоне снегопада в Москве и области, часть рейсов задержаны и отменены, сообщил... РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T09:48:00+03:00
2026-01-09T09:48:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111769/78/1117697897_0:155:2973:1827_1920x0_80_0_0_bdc3b40c6587f04d5d4822890212c546.jpg
https://ria.ru/20260109/osadki-2066966496.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111769/78/1117697897_165:0:2808:1982_1920x0_80_0_0_4ee4563a0819a0f099826301a31b411e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), происшествия
Москва, Московская область (Подмосковье), Происшествия
"Победа" корректирует расписание полетов из-за непогоды

"Победа" корректирует расписание полетов из-за сильного снегопада

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСамолет российской авиакомпании "Победа"
Самолет российской авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Самолет российской авиакомпании "Победа". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов на фоне снегопада в Москве и области, часть рейсов задержаны и отменены, сообщил авиаперевозчик.
«
"В связи со сложными метеоусловиями в Москве и Московской области Победа вынужденно корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны или отменены", - говорится в сообщении.
Авиакомпания напомнила о сервисах, которыми могут воспользоваться пассажиры в сложившейся ситуации. С помощью сервиса вынужденного возврата можно вернуть билет на самолет даже по невозвратным тарифам, а в оперативных Telegram-чатах публикуется актуальная информация по задержанным рейсам.
"Победа" просит пассажиров уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт. Это можно сделать через бота Витю, на сайте воздушной гавани, в e-mail и СМС-сообщениях.
Мужчина на улице после сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Подмосковье за ночь выпало две трети месячной нормы осадков
09:23
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала