"Победа" корректирует расписание полетов из-за непогоды

Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов на фоне снегопада в Москве и области, часть рейсов задержаны и отменены
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов на фоне снегопада в Москве и области, часть рейсов задержаны и отменены, сообщил авиаперевозчик.
"В связи со сложными метеоусловиями в Москве и Московской области Победа вынужденно корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны или отменены", - говорится в сообщении.
Авиакомпания напомнила о сервисах, которыми могут воспользоваться пассажиры в сложившейся ситуации. С помощью сервиса вынужденного возврата можно вернуть билет на самолет даже по невозвратным тарифам, а в оперативных Telegram-чатах публикуется актуальная информация по задержанным рейсам.
"Победа" просит пассажиров уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт. Это можно сделать через бота Витю, на сайте воздушной гавани, в e-mail и СМС-сообщениях.