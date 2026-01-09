Писториус хочет привлечь в бундесвер 20 тысяч добровольцев, пишут СМИ

БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус рассчитывает привлечь в 2026 году на службу в бундесвер по новому закону о военной службе 20 тысяч добровольцев, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо министра депутатам бундестага из фракций ХДС/ХСС и СДПГ.

Закон о модернизации военной службы вступил в силу в Германии 1 января.

"В письме к фракциям министр от СДПГ ( Писториус - ред.) пишет, что уже в первый год он хочет привлечь 20 тысяч добровольцев для военной службы по новому закону и выражает уверенность в том, что ему это удастся", - говорится в материале.

Однако, как отмечает издание, заявленная Писториусом цель является "весьма амбициозной". Так, в 2025 году бундесвер сумел привлечь на службу лишь чуть более 12 тысяч юношей и девушек, хотя министр рассчитывал на 15 тысяч.

Глава германского минобороны до сих пор избегал сообщать, сколько именно призывников он планирует набрать в бундесвер по новому закону. Если ему не удастся достичь запланированного минимума, в правящем блоке ХДС/ХСС уже в конце 2026 года могут поставить вопрос о возвращении Германии к приостановленной в 2011 году обязательной военной службе, отмечает Spiegel.

Новый закон о службе в армии в ФРГ сохраняет ее добровольный характер, однако предусматривает возможность возврата к обязательной военной службе в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимого количества предлагается в том числе путем "случайного отбора" по типу жребия.