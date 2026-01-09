Рейтинг@Mail.ru
Писториус хочет привлечь в бундесвер 20 тысяч добровольцев, пишут СМИ
08:25 09.01.2026 (обновлено: 08:26 09.01.2026)
Писториус хочет привлечь в бундесвер 20 тысяч добровольцев, пишут СМИ
Писториус хочет привлечь в бундесвер 20 тысяч добровольцев, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2026
Писториус хочет привлечь в бундесвер 20 тысяч добровольцев, пишут СМИ
Министр обороны Германии Борис Писториус рассчитывает привлечь в 2026 году на службу в бундесвер по новому закону о военной службе 20 тысяч добровольцев,... РИА Новости, 09.01.2026
в мире, германия, борис писториус, хдс/хсс
В мире, Германия, Борис Писториус, ХДС/ХСС
Писториус хочет привлечь в бундесвер 20 тысяч добровольцев, пишут СМИ

Spiegel: Писториус планирует привлечь в бундесвер 20 тысяч добровольцев

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус рассчитывает привлечь в 2026 году на службу в бундесвер по новому закону о военной службе 20 тысяч добровольцев, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо министра депутатам бундестага из фракций ХДС/ХСС и СДПГ.
Закон о модернизации военной службы вступил в силу в Германии 1 января.
Немецкие военнослужащие готовятся к разгрузке БМП Marder - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Правящая коалиция в ФРГ достигла соглашения по закону о военной службе
13 ноября 2025, 14:05
"В письме к фракциям министр от СДПГ (Писториус - ред.) пишет, что уже в первый год он хочет привлечь 20 тысяч добровольцев для военной службы по новому закону и выражает уверенность в том, что ему это удастся", - говорится в материале.
Однако, как отмечает издание, заявленная Писториусом цель является "весьма амбициозной". Так, в 2025 году бундесвер сумел привлечь на службу лишь чуть более 12 тысяч юношей и девушек, хотя министр рассчитывал на 15 тысяч.
Глава германского минобороны до сих пор избегал сообщать, сколько именно призывников он планирует набрать в бундесвер по новому закону. Если ему не удастся достичь запланированного минимума, в правящем блоке ХДС/ХСС уже в конце 2026 года могут поставить вопрос о возвращении Германии к приостановленной в 2011 году обязательной военной службе, отмечает Spiegel.
Новый закон о службе в армии в ФРГ сохраняет ее добровольный характер, однако предусматривает возможность возврата к обязательной военной службе в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимого количества предлагается в том числе путем "случайного отбора" по типу жребия.
Ранее сообщалось о планах властей ФРГ увеличить в течение ближайших нескольких лет численность военнослужащих бундесвера с нынешних 180 тысяч до 260 тысяч человек и одновременно создать резерв в 200 тысяч человек.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Германии до 700 тысяч призывников могут поставить на воинский учет
2 января, 17:42
 
В миреГерманияБорис ПисториусХДС/ХСС
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
