В России проведут спартакиаду пенсионеров
Правительство России планирует провести Спартакиаду пенсионеров, следует из документов кабмина, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 09.01.2026
РИА Новости: правительство России планирует провести Спартакиаду пенсионеров