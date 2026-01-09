Парагвай отменил безвизовый режим для венесуэльцев

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв - РИА Новости. Парагвай с 10 января водит визовый режим для венесуэльцев, отменяя действовавший с 1996 года свободный въезд, сообщил МИД страны.
«
"Правительство Парагвая отменило указ, разрешавший гражданам Венесуэлы въезжать в страну без виз. Речь идет об указе от 4 сентября 1996 года, который позволял гражданам Венесуэлы въезжать и находиться на территории Парагвая без визы на срок, не превышающий шестидесяти дней за одну поездку", - говорится в сообщении.
МИД пояснил, что по соображениям национальной безопасности необходимо, чтобы любой въезд венесуэльцев в Парагвай осуществлялся после предварительной проверки документов и некоторых данных. Поэтому визовый режим для въезда в Парагвай для граждан этой страны будет восстановлен 10 января 2026 года.
После атаки США на Венесуэлу власти Парагвая сообщили, что усилят контроль на границах, чтобы не допустить въезд в страну венесуэльцев, связанных с правительством президента Николаса Мадуро.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его жену Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.