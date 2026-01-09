Парагвай отменил безвизовый режим для венесуэльцев

МИД пояснил, что по соображениям национальной безопасности необходимо, чтобы любой въезд венесуэльцев в Парагвай осуществлялся после предварительной проверки документов и некоторых данных. Поэтому визовый режим для въезда в Парагвай для граждан этой страны будет восстановлен 10 января 2026 года.