МИД рассказал о работе над возвращением освобожденных с танкера "Маринера" - РИА Новости, 09.01.2026
12:52 09.01.2026
МИД рассказал о работе над возвращением освобожденных с танкера "Маринера"
МИД рассказал о работе над возвращением освобожденных с танкера "Маринера" - РИА Новости, 09.01.2026
МИД рассказал о работе над возвращением освобожденных с танкера "Маринера"
Началась отработка вопросов по возвращению россиян, находившихся на борту танкера "Маринера", на Родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.01.2026
в мире
россия
сша
мария захарова
дональд трамп
россия
сша
в мире, россия, сша, мария захарова, дональд трамп
В мире, Россия, США, Мария Захарова, Дональд Трамп
МИД рассказал о работе над возвращением освобожденных с танкера "Маринера"

МИД приступил к вопросам по возвращению россиян с танкера "Маринера"

© Фото : U.S. European Command/XТанкер "Маринера"
Танкер Маринера - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Фото : U.S. European Command/X
Танкер "Маринера". Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Началась отработка вопросов по возвращению россиян, находившихся на борту танкера "Маринера", на Родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Приступаем к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения наших соотечественников на Родину", - заявила Захарова.
Ранее она сообщила, что после обращения РФ президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух задержанных на танкере россиян.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Вэнс заявил, что танкер "Маринера" притворялся российским
8 января, 01:06
 
В миреРоссияСШАМария ЗахароваДональд Трамп
 
 
