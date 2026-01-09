В Подмосковье за ночь выпало две трети месячной нормы осадков

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Две трети месячной нормы осадков выпало в Подмосковье в ночь на пятницу, к вечеру сугробы в Москве вырастут до 65 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды " Две трети месячной нормы осадков выпало в Подмосковье в ночь на пятницу, к вечеру сугробы в Москве вырастут до 65 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды " Фобос " Евгений Тишковец.

"В Подмосковье выпало две трети месячной нормы осадков. В Москве к вечеру сугробы вырастут до рекордных в январе 65 сантиметров", - рассказал Тишковец

Он отметил, что в результате атаки циклона "Фрэнсис" за минувшие сутки на опорной столичной метеостанции ВДНХ и Балчуге в переводе на воду выпало по 10 миллиметров осадков, МГУ – 13 миллиметров, что составляет 20-25% от всего положенного за январь.

"Самые сильные снегопады прошли на юге и юго-востоке Подмосковья: Кашира – 26 миллиметров, что составляет 65% месячной нормы, Черусти и Коломна – 21 миллиметр, Михайловское – 20 миллиметров, Павловский Посад – 19 миллиметров", - уточнил Тишковец.

"В Москве до девяти часов утра выпадет еще семь миллиметров осадков, а сугробы достигнут полуметра. Это только начало. Сильные снегопады продолжатся в течение всего светового дня с пиком экстремальной интенсивности в период с 9 до 15 часов. За день 9 января выпадет еще дополнительно до 17-22 миллиметров осадков", - подчеркнул синоптик.

Он отметил, что к вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 сантиметров, что станет абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе, прежний максимум снега составляет 57 сантиметров.

"Снегопады пойдут на убыль только после 21 часа, и станут слабыми в ночь и под утро 10 января. В условиях сильной метели (снежной бури) видимость ухудшается в аэропортах Шереметьево , Внуково, Жуковский Домодедово до 500-800 метров. Порывы ветра местами достигают штормовых 17 метров в секунду", - уточнил Тишковец.