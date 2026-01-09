Рейтинг@Mail.ru
"Будет запущена снова". В США забили тревогу из-за "Орешника"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 09.01.2026 (обновлено: 22:38 09.01.2026)
"Будет запущена снова". В США забили тревогу из-за "Орешника"
"Будет запущена снова". В США забили тревогу из-за "Орешника" - РИА Новости, 09.01.2026
"Будет запущена снова". В США забили тревогу из-за "Орешника"
С момента первого запуска "Орешника" на Украине с тревогой ждали нового российского удара этими ракетами, пишет New York Times. РИА Новости, 09.01.2026
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир путин
виталий кличко
сергей лавров
нато
РИА Новости
украина, россия, киев, владимир путин, виталий кличко, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, евросоюз, ракета "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Виталий Кличко, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Ракета "Орешник"
"Будет запущена снова". В США забили тревогу из-за "Орешника"

NYT: жители Украины с тревогой ждали нового запуска "Орешника"

Момент удара "Орешника" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам. Кадр видео
© Соцсети
Момент удара "Орешника" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. С момента первого запуска "Орешника" на Украине с тревогой ждали нового российского удара этими ракетами, пишет New York Times.
"С тех пор как Россия в конце 2024 года впервые применила новую баллистическую ракету <…>, украинцы с тревогой ждали момента, когда она будет запущена снова", — говорится в материале.
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео
"Будем надеяться". В США высказались об ударе "Орешником" по Украине
Вчера, 17:21
По мнению авторов статьи, второй удар "Орешником" по Украине также "напомнил европейским странам-членам НАТО о том, что они находятся в зоне досягаемости российского арсенала".
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
Кая Каллас
На Западе высмеяли Каллас из-за слов об "Орешнике"
Вчера, 18:48
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Дмитриев ответил Каллас на слова об "Орешнике"
Вчера, 17:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинВиталий КличкоСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныЕвросоюзРакета "Орешник"
 
 
