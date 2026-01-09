"Будет запущена снова". В США забили тревогу из-за "Орешника"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. С момента первого запуска "Орешника" на Украине с тревогой ждали нового российского удара этими ракетами, пишет New York Times.
"С тех пор как Россия в конце 2024 года впервые применила новую баллистическую ракету <…>, украинцы с тревогой ждали момента, когда она будет запущена снова", — говорится в материале.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
