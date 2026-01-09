Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий допустил новые удары возмездия по Украине - РИА Новости, 09.01.2026
19:49 09.01.2026
Слуцкий допустил новые удары возмездия по Украине
Слуцкий допустил новые удары возмездия по Украине - РИА Новости, 09.01.2026
Слуцкий допустил новые удары возмездия по Украине
Новые удары возмездия по Украине неотвратимы при "откровенном заступе за красные линии", такие как атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина,... РИА Новости, 09.01.2026
Слуцкий допустил новые удары возмездия по Украине

Слуцкий допустил, что удар возмездия "Орешником" по Украине был не последним

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новые удары возмездия по Украине неотвратимы при "откровенном заступе за красные линии", такие как атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.
"Когда у нас сейчас или в будущем произойдет какой-либо откровенный заступ за красные линии, как атаки вооруженных сил Украины беспилотными летательными аппаратами по резиденции президента в Новгородской области, удар возмездия неотвратим, он обязательно последует", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".
По его мнению, существует большая вероятность, что удар возмездия был не последним.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Перехватить ракету". В Британии сделали громкое заявление об "Орешнике"
