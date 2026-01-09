Слуцкий допустил новые удары возмездия по Украине

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новые удары возмездия по Украине неотвратимы при "откровенном заступе за красные линии", такие как атака ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.