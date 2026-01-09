Рейтинг@Mail.ru
В Европе сочли удар "Орешником" предупреждением ЕС и США

Специальная военная операция на Украине
 
17:56 09.01.2026 (обновлено: 17:58 09.01.2026)
В Европе сочли удар "Орешником" предупреждением ЕС и США
В Европе сочли удар "Орешником" предупреждением ЕС и США - РИА Новости, 09.01.2026
В Европе сочли удар "Орешником" предупреждением ЕС и США
Глава евродипломатии Кая Каллас посчитала, что удар РФ "Орешником" в ответ на теракты Киева - это якобы "предупреждение Европе и США". РИА Новости, 09.01.2026
В Европе сочли удар "Орешником" предупреждением ЕС и США

Каллас сочла ответ РФ "Орешником" на теракты Киева предупреждением Европе и США

БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас посчитала, что удар РФ "Орешником" в ответ на теракты Киева - это якобы "предупреждение Европе и США".
Как сообщило МО РФ, в ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности " Орешник ", а также ударные беспилотники. Цели удара достигнуты, поражены объекты производства БПЛА, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины, сообщило МО РФ.
Как утверждает Каллас в соцсети X, "сообщения об использовании Россией ракеты "Орешник" ... предназначены как предупреждение Европе и США".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дмитриев ответил Каллас на слова об "Орешнике"
Вчера, 17:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
