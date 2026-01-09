Рейтинг@Mail.ru
"Перехватить ракету". В Британии сделали громкое заявление об "Орешнике"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 09.01.2026
"Перехватить ракету". В Британии сделали громкое заявление об "Орешнике"
"Перехватить ракету". В Британии сделали громкое заявление об "Орешнике"
Киев не располагает системами, способными отразить атаку российских ракет "Орешник", пишет The Guardian. РИА Новости, 09.01.2026
The Guardian: у Украины нет систем, способных перехватить российский "Орешник"

Момент удара Орешника по украинским критическим объектам. Кадр видео
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Киев не располагает системами, способными отразить атаку российских ракет "Орешник", пишет The Guardian.
Украины нет систем противовоздушной обороны, способных перехватить эту ракету", — говорится в материале.
"Они не могут": российский удар "Орешником" по Украине изумил журналиста
Автор публикации также подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин неоднократно отмечал "разрушительную мощь" системы "Орешник".
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
"Зловещее напоминание". Удар "Орешником" по Украине вызвал истерику в США
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Владимир Зеленский после российских авиаударов и применения ракеты "Орешник" вновь потребовал у западных стран больше средств противовоздушной обороны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Кличко выступил с заявлением после удара "Орешником" по Украине
