"Они не могут": российский удар "Орешником" по Украине изумил журналиста
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 09.01.2026 (обновлено: 15:21 09.01.2026)
"Они не могут": российский удар "Орешником" по Украине изумил журналиста
"Они не могут": российский удар "Орешником" по Украине изумил журналиста
"Они не могут": российский удар "Орешником" по Украине изумил журналиста
НАТО нечем ответить на удары Вооруженных сил России по Украине ракетами "Орешник", заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 09.01.2026
"Они не могут": российский удар "Орешником" по Украине изумил журналиста

Боуз: НАТО нечем ответить на российский удар "Орешника" по Украине

© СоцсетиМомент удара комплекса "Орешник" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Соцсети
Момент удара комплекса "Орешник" по украинским критическим объектам. Кадр видео
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. НАТО нечем ответить на удары Вооруженных сил России по Украине ракетами "Орешник", заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
НАТО нет ответа на новаторский российский ракетный комплекс "Орешник", вновь примененный <…> против Украины. Они не могут его остановить, и они это знают", — написал он.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Зловещее напоминание". Удар "Орешником" по Украине вызвал истерику в США
Вчера, 15:04
По мнению журналиста, должны пройти годы, прежде чем альянс сможет "хотя бы приблизиться к этой цели".
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Кличко выступил с заявлением после удара "Орешником" по Украине
Вчера, 14:42
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевЧей БоузВладимир ПутинВиталий КличкоНАТОРакета "Орешник"
 
 
