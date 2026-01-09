https://ria.ru/20260109/oreshnik-2067008681.html
"Они не могут": российский удар "Орешником" по Украине изумил журналиста
НАТО нечем ответить на удары Вооруженных сил России по Украине ракетами "Орешник", заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 09.01.2026
Боуз: НАТО нечем ответить на российский удар "Орешника" по Украине