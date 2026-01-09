Рейтинг@Mail.ru
"Зловещее напоминание". Удар "Орешником" по Украине вызвал истерику в США
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 09.01.2026 (обновлено: 15:28 09.01.2026)
"Зловещее напоминание". Удар "Орешником" по Украине вызвал истерику в США
"Зловещее напоминание". Удар "Орешником" по Украине вызвал истерику в США - РИА Новости, 09.01.2026
"Зловещее напоминание". Удар "Орешником" по Украине вызвал истерику в США
Американское издание The Washington Post назвало удары Вооруженных сил России по Украине ракетами "Орешник" мощным сигналом для всего мира. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T15:04:00+03:00
2026-01-09T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир путин
виталий кличко
ракета "орешник"
WP: удар "Орешником" по Украине стал мощным напоминанием об арсенале России

© СоцсетиМомент удара "Орешника" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Соцсети
Момент удара "Орешника" по украинским критическим объектам. Кадр видео
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американское издание The Washington Post назвало удары Вооруженных сил России по Украине ракетами "Орешник" мощным сигналом для всего мира.
"Это стало зловещим напоминанием миру об огромном ядерном арсенале Москвы", — говорится в материале.
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Совершенно бессмысленны". На Западе жестко высказались об ударе "Орешника"
Вчера, 13:36
По словам авторов статьи, сигнал был отправлен "в тот момент, когда мирный план Трампа по Украине, по всей видимости, застопорился".
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Кличко выступил с заявлением после удара "Орешником" по Украине
Вчера, 14:42
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинВиталий КличкоРакета "Орешник"
 
 
