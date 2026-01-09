Рейтинг@Mail.ru
13:46 09.01.2026 (обновлено: 15:42 09.01.2026)
В Финляндии обратились к Зеленскому после удара "Орешника"
В Финляндии обратились к Зеленскому после удара "Орешника"
Владимир Зеленский заслужил удар "Орешника" по украинским объектам за свои действия, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. РИА Новости, 09.01.2026
2026-01-09T13:46:00+03:00
2026-01-09T15:42:00+03:00
в мире
финляндия
украина
туомас малинен
владимир зеленский
киев
владимир путин
в мире, финляндия, украина, туомас малинен, владимир зеленский, киев, владимир путин
В мире, Финляндия, Украина, Туомас Малинен, Владимир Зеленский, Киев, Владимир Путин
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский заслужил удар "Орешника" по украинским объектам за свои действия, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"В какие игры играешь, такие призы и получаешь, Зеленский", — прокомментировал он российскую операцию.

В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
В миреФинляндияУкраинаТуомас МалиненВладимир ЗеленскийКиевВладимир Путин
 
 
