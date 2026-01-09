https://ria.ru/20260109/oreshnik-2066996607.html
В Финляндии обратились к Зеленскому после удара "Орешника"
В Финляндии обратились к Зеленскому после удара "Орешника" - РИА Новости, 09.01.2026
В Финляндии обратились к Зеленскому после удара "Орешника"
Владимир Зеленский заслужил удар "Орешника" по украинским объектам за свои действия, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. РИА Новости, 09.01.2026
В Финляндии обратились к Зеленскому после удара "Орешника"
Малинен заявил, что Зеленский заслужил удар "Орешника" за свои действия